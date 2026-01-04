Trikovi za siguran hod po poleđenom asfaltu

Hodanje po ledu nikom nije lako, no uz neka pravila i trikove ipak možete smanjiti mogućnost pada. Povrede nastale usljed klizanja i pada na ledu mogu biti različite – od bolova u leđima i raznih prijeloma do potresa mozga. Posebno su rizične za starije osobe, jer imaju krhkije kosti i teže se oporavljaju.

Kako biste sigurnije hodali po zaleđenim površinama i smanjili rizik od ozbiljnih povreda, preporučuje se pridržavanje nekoliko jednostavnih savjeta.

Držite ruke slobodnim

Tokom hodanja nemojte držati ruke u džepovima, gledati u mobilni telefon niti nositi teške kese. U slučaju pada, slobodne ruke mogu vam pomoći da se dočekate i ublažite udarac,piše Avaz

Hodajte širim korakom

Radi bolje stabilnosti, preporučuje se da hodate nešto šire nego inače. Takav način hoda smanjuje mogućnost klizanja. Dodatna pomagala, poput štapa ili kišobrana, mogu još više doprinijeti sigurnosti.

Isprobajte trik s čarapama

Za sigurniji i lakši hod, fizioterapeutkinja preporučuje praktičan trik: grubljim čarapama odsijecite dio za prste i navucite ih preko obuće. Na taj način prednji dio cipele dobija bolji kontakt s podlogom, što smanjuje rizik od pada. Ovu metodu često koriste starije osobe, ali je mogu primijeniti i mlađi, posebno prilikom večernjih izlazaka, jer je gotovo neprimjetna.

Blago se nagnite prema naprijed

Prilikom hodanja po ledu korisno je lagano nagnuti tijelo prema naprijed. Takav hod podsjeća na hod pingvina, pri kojem je težina tijela pravilnije raspoređena, što olakšava održavanje ravnoteže.

Izbjegavajte obuću s ravnim đonom

Cipele i čizme s glatkim i ravnim đonom nisu pogodne za zaleđene površine. Obuća s grubljim potplatom i zimske čizme, uz primjenu navedenih savjeta, znatno će vam olakšati kretanje po poleđenim ulicama.

Facebook komentari