Iran odgovorio na Trampove prijetnje: Ako Teheran ne bude mogao prodavati naftu, niko u regiji neće moći

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Galibaf izjavio je u srijedu da se stanje u Hormuškom moreuzu neće vratiti na ono prije rata, upozorivši da nijedna zemlja u regiji neće moći prodavati naftu ukoliko Iranu to bude onemogućeno.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Galibaf je rekao da je sukob prerastao u situaciju “sve ili ništa“.

– U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, niko neće prodavati naftu – upozorio je.

Galibaf je također poručio da, ukoliko sigurnost Irana ne bude zagarantirana, nijedna infrastruktura neće ostati sigurna.

Dodao je da sigurnost u Hormuškom moreuzu zavisi od odsustva američkih snaga, navodeći da je Iran više puta isticao kako se uslovi u tom strateškom plovnom putu neće vratiti na stanje koje je postojalo prije rata.

Ove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio da će bombardirati iranski most ili elektranu svaki put kada Teheran napadne komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

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