Jamal je napravio marketinško čudo: Jedan detalj iz finala rasprodao bokserice za nekoliko sati

Mlada zvijezda španske reprezentacije i Barselone (Barcelone), 19-godišnji Lamine Jamal (Lamine Yamal), “nehotice” je napravio vjerovatno najveći marketinški potez godine.

Tokom finalnog meča Svjetskog prvenstva Jamal je u više navrata podizao dres, zbog čega su milijarde gledalaca širom svijeta jasno mogle vidjeti logo njemačkog streetwear brenda “6PM” na njegovim boksericama.

Ispostavilo se da je ova besplatna reklama imala nevjerovatan odjek na internetu.

Odmah po završetku utakmice hiljade fanova preplavile su zvaničnu prodavnicu pomenutog brenda, pa su spomenute bokserice rasprodate u rekordnom roku.

Iza popularnog brenda 6PM stoji poznati njemački influenser i dizajner Ašraf Ait Buzalim (Achraf Ait Bouzalim), koji je ovaj neočekivani PR uspjeh odmah proslavio na svojim društvenim mrežama.

Iako i dalje nije poznato kako su bokserice uopšte završile kod španskog asa, njemačka kompanija je iskoristila priliku i na svojim zvaničnim kanalima objavila brojne fotografije sa finalnog susreta.

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