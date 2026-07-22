Prestanite kuhati smrznuti grašak: Jedan trik čini ga slađim i ukusnijim

Priprema se brzo, bogat je hranjivim tvarima i odličan je dodatak brojnim jelima. Ipak, stručnjaci tvrde da ga većina ljudi priprema na način koji ne izvlači njegov puni okus.

Vodeća razvijateljica recepata kompanije Gousto, Sophie Nahmad, preporučuje da se smrznuti grašak ne kuha u vodi, već da se glazira u tavi.

Kako objašnjava, smrznuti grašak često može biti slađi od svježeg. Razlog je taj što se nakon berbe prirodni šećeri u svježem grašku vrlo brzo pretvaraju u škrob. Budući da se grašak za zamrzavanje najčešće bere i zamrzava u roku od nekoliko sati, zadržava više svoje prirodne slatkoće od svježeg graška koji danima stoji u transportu i na policama trgovina.

Umjesto da ga stavite u lonac s kipućom vodom, dovoljno je da smrznuti grašak stavite u tavu s malim komadom maslaca, malo vode i prstohvatom soli.

Dok voda isparava, grašak se oblaže sjajnim slojem koji pojačava njegov okus i daje mu bogatiju, nježniju teksturu.

Isprobajte i pečenje u rerni

Za potpuno drugačiji okus, Sophie preporučuje pečenje smrznutog graška direktno iz zamrzivača.

“Možda zvuči neobično, ali pečenjem grašak postaje slađi, dobija blago orašastu aromu i potpuno drugačiju teksturu u odnosu na kuhani. Odličan je kao dodatak salatama, jelima od tjestenine ili zdjelama sa žitaricama”, ističe ona,pišu Vijesti

Kako sačuvati boju i svježinu

Ako primijetite da je grašak nakon pripreme smežuran ili bez sjaja, problem možda nije u samom proizvodu.

Nahmad objašnjava da se grašak nastavlja kuhati i nakon što ga ocijedite. Zato, ako ga pripremate unaprijed, odmah nakon kuhanja prebacite ga u ledenu vodu.

Time se proces kuhanja trenutno zaustavlja, a grašak ostaje čvrst, svijetlozelene boje i zadržava svoju prirodnu slatkoću.

Na kraju naglašava da je najvažnije ne prekuhati ga.

“Smrznutom grašku potrebno je svega nekoliko minuta da bude gotov. Tretirajte ga kao svjež sastojak, a ne kao nešto što se priprema usput, i dobit ćete mnogo bolji okus”, poručila je.

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