Mjesečni horoskop za januar 2026:. Pun Mjesec u Raku mijenja sudbinu 4 znaka

OVAN

Posao – Sunce, Mars i Venera u Jarcu u prvom mesecu Nove 2026. godine nagoveštavaju da se od vas traži veća odgovornost ali i fokus na posao. Pojedini Ovnovi će menjati poziciju u firmi, dok će drugi želeti da ostvare svoje ambicije. Posao će vam biti važniji od emotivnig statusa tokom većeg dela januara. Kraj januara donosi opuštanje i više vremena za slobodne aktivnosti.

Ljubav – Venera i Sunce u Jarcu vam donose fokus na posao, pa ćete lako zapostaviti voljenu osobu. Slobodni Ovnovi imaće poznanstvo preko posla, a pojedini mogu ćak da se zaljube u osobu sa kojom sarađuju. Od 23. januara kada Mars uđe u Vodoliju ćete želeti više da se družite i bićete otvoreniji za nove kontakte.

Zdravlje – Lošije.

BIK

Posao – Naglašeno deveto polje na početku Nove 2026. godine donosi vam priliku za putovanja ali i usavršavanje. Možete lako da dobijete ponudu da radite u drugom gradu ili državi. Ovo je idealan period godine da završite neki kurs ili privedete studije kraju. Od sredine januara će vam posao biti prioritet, tako da je moguće unapređenje.

Ljubav – Venera u Jarcu donosi vam ljubav u drugom gradu. Takođe, ovo može da znači i susret sa osobom koja dolazi iz daleka. Bikovi koji su u dužem emotivnom odnosu mogu da isplaniraju beg iz grada na putovanje koje će im obeležiti početak Nove 2026. godine.

Zdravlje – Poboljšanje.

BLIZANCI

Posao – Jupiter u Raku donosi vam stabilan finansijski početak Nove 2026. godine. Naglašeno osmo polje ukazuje da je odličan period za završavanje nasledstva ili dobijanje sponzorstva za određeni projekat. Druga polovina januara može da vam donese saradnju sa inostranstvom i više putovanja. Na poslu će se tražiti unapređenje znanja koje ćete kasnije moći dodatno da naplatite.

Ljubav – Venera u Jarcu donosi vam sukob razuma i osećanja, pa ćete tražiti strast i garancije u ljubavi. Pojedini Blizanci će imati poznanstvo sa osobom koja je izašla iz duže veze. Ukoliko ste u braku imaćete razgovore oko raspodele budžeta. Biznis sa partnerom može da vam donese veliki profit. Dakle, u narednom periodu možete da spojite lepo i korisno.

Zdravlje – Dobro.

RAK

Posao – Jupiter u vašem znaku do 30. juna čuva vašu poslovnu poziciju i donosi srećne okolnosti. Ipak, sezona Jarca donosi više obaveza i pritisaka u firmi, tako da ćete imati utisak da se svaki vaš potez prati. Pun Mesec u vašem znaku 3. januara donosi kraj jednog ciklusa. Druga polovina januara je bolja za finansije, dok ćete se u prvom delu meseca više dokazivati na poslu.

Ljubav – Uz podršku Jupitera imate šanse da ostvarite sudbinska poznanstva. Venera i Sunce u Jarcu mogu da vam donesu poznanstvo sa osobom koja je drugačija nego vi, ali poznata široj javnosti. Pod uticajm punog Meseca početkom januara ćete biti ranjivi i uvredljivi, pa ćete lako ulaziti u konflikte.

Zdravlje – Slabije.

LAV

Posao – U Novu 2026. odinu ulazite sa Suncem u Jarcu, što znači da će vam posao biti prioritet. Bićete veoma angažovani već na početku Nove godine i svaki rad će vam prijati. Ovo je prilika da unapredite navike na poslu, kako biste bolje funkcionisali. Pojedini Lavovi mogu tokom januara da očekuju novu poslovnu ponudu, koja može da bude izazovna ali i bolje plaćena.

Ljubav – Venera u Jarcu donosi vam raskorak između razuma i srca, tako da ćete biti u dilemi šta je ispravna odluka. Posao će vam oduzimati puno vremena u prvoj polovini januara, tako da je savet više da se opuštate i ne opterećujete sa obavezama. Ukoliko ste u braku, probajte da ne gušite partnera sa dešavanjima na poslu, prenosi Novi.

Zdravlje – Poboljšajte ishranu i navike.

DEVICA

Posao – Sezona Jarca donosi vam kreativan početak Nove 2026. godine. Trpite poslednji trzaj Saturna u Ribama, koji testira sva vaša poslovna partnerstva. Ovo je praktično poslednji mesec u kojem ćete osećati pritisak, jer će od februara, sa ulaskom Saturna u Ovna, sve menja na bolje. Iskorstite januar da pokažete svoje potencijale na poslu ali i hobi pretvorite u unosan biznis.

Ljubav – Venera u Jarcu može da vam donese novo poznanstvo u prvom mesecu 2026. godine. Ipak, pošto ste i dalje pod uticajem Saturna, polako, ali sigurno do 14. februara ostavljate prošlost iza sebe. Mnoge Device moraće da prekinu stari odnos kako bi bile spremne za nekoga novog. Obavezno prihvatite pozive za izlaske.

Zdravlje – Dobro.

VAGA

Posao – Mars i Venera u Jarcu donose vam porodične tenzije i brige, što će itekako uticati na vaše poslovne odluke na početku 2026. godine. Moguće je da jedna bliska osoba pokušava da utiče na vaše poslovne poteze, što ćete doživeti kao pritisak i blokadu. Iako će vam početak Nove 2026. godine biti stresan, od sredine meseca dolazi olakšanje i bolji period. Dakle, važne poslovne odluke ostavite za drugi deo januara.

Ljubav – Početak Nove godine će vam biti stresan i pun briga, ali ćete tokom sredine januara osetiti olakšanje. Probajte da ne donosite radikalne odluke sa partnerom, nego se fokusirajte na ono što je stvarno važno. Početak janara je loš za novu romansu, dok vam druga polovina meseca donosi poboljšanje. Vage koje su slobodne doživeće iznenađenje u ljubavi u drugom delu meseca.

Zdravlje – Slabije.

ŠKORPIJA

Posao – Početak Nove 2026. godine će biti u znaku komunikacije. Već na početku godine ćete donositi važne odluke koje će uticati na tok dešavanja u narednom periodu. Imate mogućnost da potpišete važan dokumenat. U drugom delu januara ćete se baviti nekretninama. Pojedine Škorpije će od sredine januara raditi posao od kuće ili imati projekat koji će moći da rade iz svog doma. Finansije će biti stabilne.

Ljubav – Venera u Jarcu usloviće važne razgovore sa osobom do koje vam je stalo. Pripremite se da čujete nešto ozbiljno i važno, ali možda i donesete odluku koja će biti korak napred u odnosu. Slobodne Škorpije će se pojačano dopisivati i možda otputovati na kraći izlet. Jarčevi i Vodolije će vam biti privlačni tokom januara.

Zdravlje – Dobro.

STRELAC

Posao – Sezona Jarca donosi vam uspešan početak Nove 2026. godine na finansijskom planu. Imaćete više novca nego što ste očekivali i zbog toga ćete biti zadovoljni. Pojedini Strelčevi mogu da očekuju povećanje plate ili veći bonus. Drugi deo januara donosi vam pojačanu komunikaciju i mogućnost završavanja papirologije.

Ljubav – Merkur u Jarcu može da vam donese susret sa osobom koja je amiciozna i materijalno obezbeđena. U prvom delu januara ćete u ljubavi želeti da dobijete garanciju, ali ćete u drugom delu meseca shvatiti da želite više da se zabavljate. Flert preko poruka će biti izraženiji u drugom delu meseca.

Zdravlje – Dobro.

JARAC

Posao – U Novu 2026. godinu ulazite puni ideja i inicijative, tako da ćete svaki zastoj na poslu doživljavati lično. Probajte više da se opuštate i ne doživljavate poslovne probleme toliko lično, jer imate i drugih prioriteta. Moguć je napredak na radnom mestu. Druga polovina januara je odlična za finansije, tako da vas očekuje velika zarada.

Ljubav – Venera u vašem znaku do sredine meseca donosi vam priliku da se zaljubite. Iako ćete biti fokusirani na posao i ambicije, jedna osoba će uspeti da vas zaintrigira. U narednom periodu biste mogli da sretnete nekoga ko je baš po “vašoj meri”. Obavezno prihvatite pozive za susrete.

Zdravlje – Odlično.

VODOLIJA

Posao – Istaknuto dvanaesto polje donosi vam pojačanu nesigurnost u prvoj polovini januara. Sumnjaćete u svoje sposobnosti i imati utisak da saradnici nisu iskreni. Ta faza preispitivanja će trajati do sredine meseca, a onda sledi preokret. Tako treba da treba da imate u vidu da odluke ne treba da donosite početkom meseca, već u drugom delu januara. Pun Mesec 3. januara može da uslovi krizu na poslu.

Ljubav – Venera u Jarcu donosi vam tajnu ljubav i skrivena osećanja. Prijaće vam sve što je tajno i misteriozno, tako da lako možete da uđete u vezu sa nekim ko nije slobodan ili je nedostupan. Početkom Nove 2026. godine nećete biti emotivno stabilni, ali ćete kriti svoja prava osećanja. Venera ulazi u vaš znak u drugom delu januara, pa ćete ući u stabilniji period za ljubav.

Zdravlje – Psihološki problemi i nesanica.

RIBE

Posao – Iako se još uvek oseća uticaj Saturna iz vašeg znaka, u Novu 2026. godinu ćete ući rasterećeniji i željni više druženja i šansi. Prijatelji će vam biti odlična podrška u Novoj godini, tako da poslovne šanse možete da dobijete i preko prijatelja. Januar će biti povoljniji za vas u prvom delu meseca, jer ćete u drugom delu januara biti nesigurniji. Važne odluke treba da donosite do sredine meseca.

Ljubav – Venera u Jarcu može da vam donese romansu iz prijateljstva. Ribe koje su u braku posmatraće partnera kao prijateljski oslonac, što će vam pomoći da unapredite odnos. Ako ste sami, jedan Jarac može da vam bude privlačan. Od sredine januara pojedine Ribe će imati tajnu ljubav.

Zdravlje – Slabije od sredine januara.

