Kuhate kupus? Dodajte samo jedan sastojak i u kući neće biti nikakvog mirisa

Kupus je zdravo i svestrano povrće, ali mnoge domaćice ga izbjegavaju zbog karakterističnog mirisa koji se širi tokom kuhanja. Postoji nekoliko jednostavnih i provjerenih trikova koji mogu potpuno ukloniti taj miris, a da pritom ne utiču na ukus jela.
1. Ocat – brzo i učinkovito rješenje
Dodajte malo bijelog octa tokom pirjanja kupusa.
Dovoljno je pola kašičice na lonac srednje veličine.
Ako želite ublažiti kiselost, dodajte i prstohvat šećera.
Ocat razgrađuje sumporne spojeve koji izazivaju neugodan miris i ostavlja kupus svježeg okusa.
2. Sol i soda bikarbona – stari domaći trik
Prije kuhanja, kupus potopite u vodu sa kašikom soli i prstohvatom sode bikarbone.
Kuhajte nepoklopljeno 15–20 minuta, zatim ocijedite.
Ova metoda značajno smanjuje miris, a kupus ostaje mekan i ukusan.
3. Lovorov list i začinsko bilje
Tokom kuhanja dodajte nekoliko listova lovora.
Možete dodati i kopar, peršun ili kim, koji daju ugodnu aromu i prikrivaju miris kupusa.
Dodatno pomaže i kašika bijelog vinskog octa ili par kapi limunovog soka u vodu za kuhanje.
Zahvaljujući ovim jednostavnim trikovima, možete kuhati kupus bez brige da će cijela kuća mirisati na njega. Ocat, soda bikarbona i lovor – sve su to sastojci koje već imate u kuhinji, a čine veliku razliku, prenosi Novi.