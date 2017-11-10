Kuhate kupus? Dodajte samo jedan sastojak i u kući neće biti nikakvog mirisa

Kupus je zdravo i svestrano povrće, ali mnoge domaćice ga izbjegavaju zbog karakterističnog mirisa koji se širi tokom kuhanja. Postoji nekoliko jednostavnih i provjerenih trikova koji mogu potpuno ukloniti taj miris, a da pritom ne utiču na ukus jela.

1. Ocat – brzo i učinkovito rješenje

Dodajte malo bijelog octa tokom pirjanja kupusa.

Dovoljno je pola kašičice na lonac srednje veličine.

Ako želite ublažiti kiselost, dodajte i prstohvat šećera.

Ocat razgrađuje sumporne spojeve koji izazivaju neugodan miris i ostavlja kupus svježeg okusa.

2. Sol i soda bikarbona – stari domaći trik

Prije kuhanja, kupus potopite u vodu sa kašikom soli i prstohvatom sode bikarbone.

Kuhajte nepoklopljeno 15–20 minuta, zatim ocijedite.

Ova metoda značajno smanjuje miris, a kupus ostaje mekan i ukusan.

3. Lovorov list i začinsko bilje

Tokom kuhanja dodajte nekoliko listova lovora.

Možete dodati i kopar, peršun ili kim, koji daju ugodnu aromu i prikrivaju miris kupusa.

Dodatno pomaže i kašika bijelog vinskog octa ili par kapi limunovog soka u vodu za kuhanje.

Zahvaljujući ovim jednostavnim trikovima, možete kuhati kupus bez brige da će cijela kuća mirisati na njega. Ocat, soda bikarbona i lovor – sve su to sastojci koje već imate u kuhinji, a čine veliku razliku, prenosi Novi.

