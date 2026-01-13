Iran se obračunava s Muskovim Starlink terminalima

„To je elektroničko ratovanje“, rekao je za The Wall Street Journal Amir Rashidi, direktor digitalnih prava i sigurnosti u američkoj tvrtki Miaan Group .

Neki Iranci koriste Elon Muskovu uslugu Starlink za komunikaciju s vanjskim svijetom. Mehdi Yahyanejad, suosnivač tvrtke NetFreedom Pioneers, rekao je za novine da su mjere usporile korištenje Starlinka, ali nisu u potpunosti zaustavile taj napor.

Starlink terminali počeli su se pojavljivati ​​u Iranu tokom posljednjih značajnih demonstracija 2022. godine, izvijestio je Journal.

Vlasti kažu da je iranski internet isključen na pet dana za 90 milijuna stanovnika kako bi se kontrolirale nasilne demonstracije. Neke međunarodne telefonske usluge sporadično su ponovno počele raditi ranije u utorak.

Facebook komentari