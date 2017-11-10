Ovo je najgora namirnica u salati: Prvo nju svi stavljaju, a samo kvari okus

Magda Gessler je otkrila svoju tajnu. Poznata kuharica već dugi niz godina savjetuje šta, kako i kada spremati za jelo. Salata od povrća vam se čini banalnim receptom koji se „ne može pokvariti“? Možda ćete biti iznenađeni.

Magda je prije izvjesnog vremena predstavila svoj omiljeni recept za salatu od povrća. Sastoji se od kuhanog krompira, mrkve, kiselih krastavaca, zelenog graška i, naravno, tvrdo kuhanih jaja. Tajna je u tome da je ostavite u frižideru preko noći kako bi se ukusi sjedinili.

Postoji li nešto što nikada ne bi trebalo dodati u salatu? Prema Magdi, to je crni luk, koji je najgora namirnica u salati. Prema riječima kuharice, procesi koji se odvijaju u fermentacionom luku uzrokuju da on emituje neprijatan miris, što može potpuno pokvariti okus salate, naročito ako ona stoji duže od nekoliko sati, prenosi Raport.

