Ako imate visok pritisak ovo zimi ne biste smjeli raditi

Ljekari upozoravaju da kombinacija niskih temperatura i loših navika tokom zime često dovodi do naglog rasta pritiska, ali i povećanog rizika od moždanog udara i infarkta.

Prema medicinskim podacima, upravo u zimskim mjesecima bilježi se veći broj kardiovaskularnih komplikacija, naročito kod osoba s već dijagnosticiranom hipertenzijom. Razlog leži u tome što hladnoća dovodi do sužavanja krvnih sudova, zbog čega srce mora jače raditi kako bi održalo normalnu cirkulaciju.

Jedna od čestih grešaka je izlazak na niske temperature bez adekvatne zaštite. Nedostatak kape, rukavica i tople odjeće dodatno opterećuje organizam i može izazvati nagli skok krvnog pritiska. Posebno je rizičan i nagli fizički napor, poput čišćenja snijega, nošenja teških tereta ili brzog hodanja po klizavim površinama, naročito u jutarnjim satima kada je pritisak prirodno viši.

Ishrana tokom zime također igra važnu ulogu. Teška, masna i preslana hrana, koja se u ovom periodu češće konzumira, doprinosi zadržavanju tečnosti u organizmu i dodatno opterećuje krvne sudove. Alkohol, koji mnogi koriste kao način „zagrijavanja“, može stvoriti prividan osjećaj toplote, ali zapravo remeti regulaciju krvnog pritiska i povećava rizik od ozbiljnih srčanih i moždanih komplikacija.

Posebno opasno je samoinicijativno preskakanje ili smanjivanje terapije. Mnogi pacijenti prave grešku kada, zbog subjektivnog osjećaja da im je bolje, prestanu redovno uzimati propisane lijekove, iako se terapija mora provoditi kontinuirano, bez obzira na trenutno stanje.

Stručnjaci savjetuju da se tokom zime redovno mjeri krvni pritisak, održava umjerena fizička aktivnost u zatvorenom prostoru, unosi dovoljno tečnosti, oblači slojevito i toplo te striktno pridržava preporučene terapije. Uz malo pažnje i odgovorno ponašanje, zimski mjeseci mogu proći bez većih zdravstvenih problema i kod osoba koje imaju visok krvni pritisak.

