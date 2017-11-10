Zagorjela vam je tava i sve se ulijepilo? Ovaj jedan sastojak skida sve bez ribanja

Trik koji skida masnoću za 10 minuta

Tajna nije u snazi vaših ruku, već u hemijskoj reakciji. Lindsey savjetuje da u zagorenu tavu sipate ključalu vodu, malo deterdženta za suđe i pola šolje alkoholnog sirćeta.

„Ostavite posudu da se natapa 10 minuta, pazeći da voda ostane topla. Kada je pažljivo izlijete, bit ćete zatečeni rezultatom. Ova kombinacija skida sve bez ribanja, uz minimalan napor s vaše strane“, objašnjava ona. Zahvaljujući niskom pH nivou (između 2 i 3), sirće efikasno razbija i najtvrdokornije mrlje nastale tokom kuhanja.

5 načina kako alkoholno sirće transformiše vašu kuhinju

Osim što spašava vaše tave, ovo netoksično sredstvo je univerzalni saveznik u održavanju higijene:

Dezinfikujte sudoper: Jedna od prednosti alkoholnog sirćeta je ta da može dezinfikovati određene površine i ubiti neke vrste bakterija. Pomiješajte sirće i vodu u jednakom omjeru i sipajte u bočicu s raspršivačem pa poprskajte unutrašnjost sudopera za dezinfekciju i čišćenje od masnoće.

Očistite masnu ploču šporeta: Na isti način na koji sirće može očistiti masne posude, može se koristiti i za čišćenje masne ploče šporeta. Poprskajte mješavinu sirćeta i vode na ploču šporeta, ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim istrljajte svježom vodom.

Očistite unutrašnjost mikrovalne pećnice: Pomiješajte vodu i sirće u jednakom omjeru u velikoj posudi prikladnoj za mikrovalnu pećnicu i uključite je na oko pet minuta. Para će djelovati na sve nečistoće u unutrašnjosti vašeg uređaja, a zatim ih jednostavno obrišite.

Uklonite kamenac iz kuhala za vodu: Kiselost sirćeta može se uhvatiti u koštac s kalcijum karbonatom koji čini kamenac. Sipajte mješavinu pola sirćeta i pola vode u kuhalo za vodu i zakuhajte. Zatim temeljno isperite svježom vodom.

Očistite zamućene čaše: Ako primijetite da tvrda voda uzrokuje zamućenje vaših svježe opranih čaša, jednostavno dodajte šolju sirćeta u vodu i uronite čaše u nju na nekoliko minuta prije nego što ih ostavite da se osuše.

Pametniji put do blistave kuhinje

Pametno čišćenje je uvijek bolje od napornog rada. Uz pomoć običnog alkoholnog sirćeta, vaše posuđe može ponovo sjati, a vi ćete uštedjeti dragocjeno vrijeme. Isprobajte ovaj trik već danas i uvjerite se da prava kombinacija sastojaka zaista skida sve bez ribanja, prenosi Raport.

Facebook komentari