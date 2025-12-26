Jedan znak odaje ženu da je željna muškog dodira

Ukoliko je žena dugo bez seksa, jedan znak će je nepogrešivo odati.

Svi znamo da je seks zdrav i da iscjeljujuće djeluje kako na žene tako i na muškarce. Ali, zadržimo se kod žena. Kao što se lako prepozna kada je žena zadovoljena, odnosno da je prošle noći sigurno imala seks, tako se može provaliti i kada dugo nije imala seks i to upravo po suprotnim karakteristikama.

Dakle, žena kojoj fali seks, koliko god se trudila da sakrije svoje nezadovoljstvo, odaće se govorom tela i stalnim neraspoloženjem.

Seks djeluje opuštajuće pa će žena koja je seksualno ispunjena biti opuštena i to će se primijetiti u njenom hodu, odnosno, zanosiće kukovima kad hoda, dok će žena kojoj fali seks izgledati stegnuto.

Zatim, zbog nedostatka oksitocina, hormona koji se luči prilikom orgazma, a djeluje kao prirodni sedativ, žena koja nema seks imaće loš san i biće neispavana.

Ako apstinencija potraje dugo, počeće da se vide ozbiljnije posljedice od nedostatka sna i žena može izgledati starije.

Seks je jedan od glavnih okidača za lučenje hormona sreće – endorfina. Zbog nedostatka ovog hormona žene mogu biti jako nezgodne, pa će često imati izlive besa prema ljudima koji su je samo popreko pogledali.

Na kraju, nedostatak seksa značajno utiče i na samopouzdanje, pa će žene kojima seks fali, imati i nedostatak samopouzdanja.

