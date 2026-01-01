Eskalirali protesti u Iranu, ima mrtvih

Nekoliko osoba ubijeno je u nemirima u Iranu, objavile su iranske novinske agencije i organizacije za ljudska prava, nakon što su najveći protesti u posljednje tri godine zbog rastuće inflacije prerasli u nasilje u nekoliko pokrajina.Poludržavna novinska agencija Fars, pozivajući se na “izvor upoznat s događajima”, izvijestila je da je nekoliko osoba ubijeno u sukobima između policije i, kako navode, naoružanih demonstranata u Lordeganu na zapadu Irana.

Organizacija za ljudska prava Hengaw također je izvijestila o smrtnim slučajevima u Lordeganu, navodeći da su sigurnosne snage pucale na demonstrante, pri čemu su neki ubijeni, a neki ranjeni.

Sukobi u četvrtak u Lordeganu, uz izvještaje o smrti pripadnika sigurnosnih službi tokom noći i još jednog demonstranta u srijedu, predstavljaju značajnu eskalaciju nemira koji su se proširili Iranom otkako su vlasnici trgovina počeli protestovati u nedjelju.

Nemiri dolaze u kritičnom trenutku za iranske klerikalne vlasti, dok zapadne sankcije pogađaju ekonomiju pogođenu inflacijom od 40 posto, te nakon izraelskih i američkih zračnih udara u junu na nuklearnu infrastrukturu i vojno rukovodstvo zemlje.

Teheran je na nemire odgovorio ponudom dijaloga, u očigledno pomirljivoj gesti, praćenoj sigurnosnim mjerama. Glasnogovornica vlade Fatemeh Mohajerani rekla je u četvrtak da će vlasti voditi direktan dijalog s predstavnicima sindikata i trgovaca, bez dodatnih detalja.

Trgovci, vlasnici trgovina i studenti na brojnim iranskim univerzitetima danima protestuju i zatvaraju glavne tržnice. Vlada je u srijedu zatvorila veći dio zemlje proglašavajući praznik zbog hladnog vremena,pišu Vijesti

Vlasti su posljednjih godina često gušile proteste izazvane problemima poput visokih cijena, suše, prava žena i političkih sloboda, često koristeći stroge sigurnosne mjere i hapšenja.

Međutim, predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da je zamolio ministra unutrašnjih poslova da sasluša “legitimne zahtjeve” demonstranata.

