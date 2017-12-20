Medvjedi se u Japanu sve češće služe kao specijalitet

Pečeno na kamenoj ploči – ili u vrućem loncu s povrćem – meso dolazi od medvjeda ubijenih kako bi se suzbili napadi koji su ove godine ubili rekordnih 13 ljudi.

Suzukijev restoran u brdovitom gradu Čičibuu u blizini Tokija takođe poslužuje jelene i divlje svinje, ali medvjed je postao popularan nakon višemjesečnih naslova o životinjama koje provaljuju u kuće, lutaju u blizini škola i divljaju po supermarketima.

“S porastom vijesti o medvjedima, broj kupaca koji žele jesti njihovo meso znatno se povećao”, rekao je 71-godišnji Suzuki za AFP.

Kao znak poštovanja prema životu medvjeda, “bolje je koristiti meso u ovakvom restoranu nego ga zakopati”, rekao je Suzuki, koji je takođe lovac.

Njegova supruga Čieko (64) koja vodi restoran, rekla je da sada često odbija goste, ali je odbila reći koliko je tačno posao porastao,pišu Vijesti

Rasprodano

Iako daleko od svakodnevnog jela, medvjed se dugo jede u planinskim selima širom Japana.

Vlada se nada da će meso postati izvor prihoda za ruralne zajednice.

“Važno je pretvoriti neugodne divlje životinje u nešto pozitivno”, saopštilo je ministarstvo poljoprivrede ranije ovog mjeseca.

Lokalne vlasti primiće 118 miliona dolara (18.4 milijarde jena) subvencija za kontrolu populacije medvjeda i promovisanje održive potrošnje, prenosi “TuoiTre”.

