Najveći manipulatori: Četiri horoskopska znaka koja su majstori laganja

Ovo su, prema astrologiji, najveći lažovi Zodijaka.

Blizanci

Kao promjenjivi zračni znak, Blizanci su izuzetni komunikatori – vještinu koju često koriste kako bi, po potrebi, “iskonstruisali” istinu. Njima vlada Merkur, planet komunikacije i lukavosti, zbog čega Blizanci obožavaju zanimljive razgovore, čak i ako to znači da će malo iskriviti činjenice kako bi dobili mentalnu stimulaciju koju traže

Zbog svoje prilagodljivosti i brzog razmišljanja, Blizanci se lako izvuku iz laži i rijetko bivaju uhvaćeni. Njima istina često nije prioritet – važnije im je da priča bude zanimljiva, dinamična i vrijedna pažnje.

Vaga

Vage su društvene, partnerski orijentirane i izrazito nenaklonjene sukobima. Upravo zato često pribjegavaju tzv. “bijelim lažima” kako bi poštedjele tuđa osjećanja ili sačuvale mir. Iako ih drugi mogu smatrati neiskrenima, Vage svoje ponašanje doživljavaju kao nužno, piše Horoscope.com.

One se vode principom da prema drugima postupaju onako kako bi željele da se postupa prema njima. To ponekad znači da će reći upravo ono što misle da druga osoba želi čuti, čak i ako to nije potpuno istinito. Kao znak kojim vlada Venera, Vage teže harmoniji, a istina, po njihovom mišljenju, ponekad može biti previše bolna.

Strijelac

Kao promjenjivi vatreni znak, Strijelčevi su fokusirani na širu sliku, što im ponekad otežava pamćenje sitnih detalja. Zbog toga znaju nenamjerno iskriviti istinu, često i nesvjesno.

Oni vole izazvati snažne reakcije dok prepričavaju svoje avanture i spremni su stvari učiniti dramatičnijim nego što jesu, samo da bi priča bila zanimljivija. Iako su izvrsni učitelji, Strijelčevi su više posvećeni vlastitoj istini nego preciznim činjenicama.

Ribe

Ribe su izuzetno empatične i lako upijaju energiju okoline. Iako im to često ide u prilog, čini ih i sklonijima obmanama. Nekad i bez svjesne namjere. Ribe ponekad ne primijete da su same obmanute, pa dalje prenose netačne informacije.

Zbog svoje dobrodušnosti često pretpostavljaju da svi imaju čiste namjere. Iako nikada ne lažu zlonamjerno, Ribe ponekad uljepšavaju istinu kako bi zaštitile tuđa osjećanja. Ako vam Ribe slažu, moguće je da to rade zbog vas, ali i zbog sebe.

Najčešća pitanja

Koji horoskopski znak najbolje laže?

Blizanci. Njima je laganje prirodno jer ne uključuju emocije, a vladaju riječima zahvaljujući Merkuru, planetu komunikacije i intelekta.

Kako prepoznati da Blizanac laže?

Ako se više šali nego inače ili se često smije, moguće je da prikriva istinu. Također, znaju se “odati” nedosljednim informacijama.

Jesu li Strijelčevi opasni kada su ljuti?

Ne pretjerano. Međutim, ako dovodite u pitanje njihovu inteligenciju ili znanje, spremite se na verbalni obračun – za njih je znanje moć, prenosi Radiosarajevo.

