Španija kaznila Airbnb sa 65 miliona dolara: Oglašavali nekretnine bez dozvola

Španija je platformi Airbnb izrekla golemu kaznu od 65 miliona eura zbog oglašavanja nekretnina za kratkoročni najam bez odgovarajućih dozvola. Ova odluka dolazi u trenutku sve većeg pritiska na vladu da ograniči turistički smještaj usred produbljene stambene krize, piše Euronews.

Špansko Ministarstvo za zaštitu potrošača saopćilo je kako je kazna konačna te je američkoj platformi naloženo da odmah ukloni sve ilegalne oglase. Prema navodima dužnosnika, više od 65.000 oglasa na Airbnbu kršilo je španske zakone o zaštiti potrošača, uključujući oglašavanje objekata bez dozvola ili s nevažećim brojevima licenci.

Iznos kazne jednak je šestostrukoj dobiti koju je Airbnb ostvario od spornih oglasa u periodu od kada su vlasti upozorile kompaniju do trenutka kada su oglasi konačno uklonjeni.

Prema španskim vlastima, čak 65.122 oglasa na Airbnbu kršilo je propise osmišljene za zaštitu stanara i potrošača. Mnoge od tih nekretnina nalazile su se u regijama gdje su kratkoročni najmovi ograničeni ili zahtijevaju izričito odobrenje.

Ministarstvo je naglasilo da se od platformi poput Airbnba očekuje provjera jesu li nekretnine oglašene u Španiji u skladu s lokalnim i regionalnim stambenim pravilima. Kada to ne čine, dodali su, ti najmovi ostaju na tržištu duže nego što bi trebali, što smanjuje broj domova dostupnih stanovnicima koji traže dugoročni smještaj.

Ministar za prava potrošača Pablo Bustinduy izjavio je kako postoje “hiljade porodica koje žive na rubu” zbog stambene krize u zemlji, dok neke kompanije profitiraju od “poslovnih modela koji tjeraju ljude iz njihovih domova”.

