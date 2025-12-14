Stara ljubav se vraća: Ova 3 znaka se suočavaju sa prošlošću u decembru, jedno pitanje im ne da mira

Ako ste mislili da je novembar bio izazovan, decembar je doneo suptilniju, ali dublju vrstu testa. Nalazimo se u samom epilogu retrogradnog Merkura. Ovo nije trenutak za paniku, već za duboku emotivnu reviziju. Tišina je glasnija nego inače, a poruke koje (ne) stižu nose težinu koju je teško ignorisati.

Zvijezde su jasne: prije nego što zakoračimo u novo poglavlje, moramo zatvoriti stara. A upravo ovih pet dana pred nama služe toj svrsi.

Kosmička igra sjenki i svjetlosti

Trenutna planetarna postavka je recept za sentimentalnu buru. Venera u znaku Škorpije ne pristaje na površnost; ona traži apsolutnu istinu, dubinu i fatalnost. U kombinaciji sa Merkurom koji usporava svoj hod unazad, stvara se atmosfera u kojoj sjećanja naviru bez najave.

Mars u Strijelcu dodaje notu nestrpljenja, stvarajući unutrašnji konflikt: srce bi da jurne u poznati zagrljaj, dok razum pokušava da povuče kočnicu. Upravo u ovom periodu, do 16. decembra, ,,duhovi prošlosti” imaju tendenciju da se materijalizuju – bilo kroz slučajan susret, neočekivan poziv ili samo kroz intenzivan san koji vas prati cijelog dana.

Kome zvijezde spremaju ,,deja vu”?

Iako svi osećamo ovu težinu u vazduhu, određeni znaci su trenutno glavni protagonisti ove kosmičke drame. Za njih, ovi dani predstavljaju putovanje kroz vremeplov emocija:

Strijelčevi – nalaze se u epicentru dešavanja, balansirajući između želje za slobodom i zova prošlosti.

Blizanci – suočavaju se sa riječima koje su ostale neizgovorene.

Ribe i Djevice – preplavljeni su talasom nostalgije koji briše loša sjećanja i ostavlja samo ona idealizovana.

Škorpije – proživljavaju svojevrsnu emotivnu katarzu, osjećajući sve intenzivnije nego ikada

Pripadnici ovih horoskopskih znakova ovih dana stoje na raskrsnici. Dilema je stvarna: da li oživjeti staru iskru ili je konačno pustiti da se ugasi?

Vrijeme za tišinu, ne za odluke

Najkvalitetniji savet koji vam zvezde mogu dati u ovom trenutku jeste – sačekajte. Nalazimo se u ,,produžecima” utakmice. Odluke donete pod ovim tranzitima često su obojene iluzijom i trenutnim afektom.

Dozvolite sebi da osjećate, da se sjećate, pa čak i da vam nedostaju oni koji više nisu tu. Ali, prije nego što povučete potez, sačekajte da se kosmička magla raziđe nakon 16. decembra. Ponekad je najbolji odgovor onaj koji nismo poslali. Ako je suđeno, biće tu i kada se planete vrate u svoj direktni hod. Do tada, njegujte svoj mir, savjetuje Elle.

