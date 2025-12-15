Turski borbeni avioni oborili dron u blizini crnomorske obale zemlje

Turska je oborila “nekontrolisani” dron koji se približavao njenom vazdušnom prostoru iz Crnog mora, saopštilo je u ponedjeljak Ministarstvo odbrane.

Do incidenta je došlo nakon ukrajinskih napada na ruske tankere ” skrivene flote ” kod turske obale i upozorenja turskih političara o opasnostima širenja rata u Ukrajini.

Borbeni avioni F-16 su podignuti nakon što je otkriven objekat, navodi se u saopštenju ministarstva. “Kako bi se izbjegla bilo kakva potencijalna šteta, oboren je u sigurnom području izvan naseljenog područja”, dodaje se. U saopštenju nisu dati daljnji detalji o lokaciji ili vremenu incidenta.

Ukrajina je saopštila da su njeni dronovi pogodili dva tankera 28. novembra. Treći brod je pogođen 2. decembra dok se kretao prema turskoj luci Sinop. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je ranije napade kao prijetnju “sigurnosti plovidbe, životu i okolišu, posebno u našoj vlastitoj ekskluzivnoj zoni”.

