SEDMIČNI HOROSKOP od 15.12. do 21.12. – Najsretniji znakovi će biti Strijelac, Rak, Vodenjak

Ovan

LJUBAV:Vjerojatno još nećete doseći ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite tko je tko, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da pokažete što osjećate i priliku da to učinite ispravno.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite s povjerenjem tamo gdje vam je dobro.

Bik

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti ugodna. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama bit će sasvim zadovoljni.

KARIJERA: Uzet ćete stvari u svoje ruke, dati sve od sebe i napraviti veliki korak prema naprijed. Oni koji rade s vama cijenit će vaš trud. Neki će možda već sad dobiti i zasluženo priznanje ili barem pohvalu za ono što su postigli. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Porast će vam samopouzdanje.

Blizanci

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti cijeli ovaj tjedan. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte. Oni u vezama neka budu tolerantni.

KARIJERA: Neki će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica ili nemir.

Rak

LJUBAV: Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi, no svako malo činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe. Uspjet ćete.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za financije ili nove sustave koji bi mogli poboljšati prihode u onom što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. Nešto će krenuti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte gimnastiku svaki dan.

Lav

LJUBAV: Vaš privatni život ovih će se dana vrtjeti oko vaših prijatelja. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje i potpuno ćete se predavati boravku u grupi. Vaša najdraža osoba mogla bi vam to zamjeriti i osjećati se zanemareno.

KARIJERA: Iz visina vi ćete se tokom ovog tjedna polako spuštati na zemlju. Bit će sve manje sanjarenja, a sve više prizemljenog posla, no ni taj vam neće biti neugodan. Na radnom mjestu će vladati red, rad i disciplina

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema svima, pa i prema sebi.

Djevica

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi da li ćete se okrenuti ka svijetlu ili ka tami.

KARIJERA: Čini se kao da će svanuti, ali nikako da to dočekate. Već vas hvata nestrpljenje da pokažete što sve znate. Još ovaj tjedan bit će potrebno nešto pripremiti ili dovršiti. Zato to učinite polako i sigurno. Kad su temelji dobri, kuća je čvrsta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite zavidnike i gunđala.

Vaga

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će jaka gotovo cijeli ovaj tjedan Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, u dubini duše pospremit ćete neke svoje želje i nećete od njih odustati. Samo ih nećete pokazati. Imat ćete povjerenja u ono što dolazi.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, postajat će sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se činilo na početku. To će vas motivirati da radite još žešće i predanije. Ovakva prilike pojavljuje se rijetko, pa bi bila šteta ne iskoristiti je do kraja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte svoju energiju.

Škorpion

LJUBAV: Neki bi mogli prolaziti iskušenje tajne ljubavne veze ili svoju naklonost prema nekom skrivati jer tako određuju društvena pravila ponašanja. U svakom slučaju, nećte se lako otvarati. Moralne dvojbe pratit će ovakvo stanje po cijele dane.

KARIJERA: Na poslu će vam i dalje ići dobro. Štoviše, pojačat ćete kontakte i više se angažirati oko suradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekamo da rade. Izazovi će biti svakodnevni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za one koji trebaju pomoć.

Strijelac

LJUBAV: Moguće je da ćete poći na kraći put ili izlet s voljenom osobom, a isti bi im mogao ostati u lijepom sjećanju. Drugi će dočekati rođake koji će ih povezati s osobom za koju će se iskreno zainteresirati. Svi će biti među ljudima i s osmijehom.

KARIJERA: Tražit ćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni što je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi. Izrazite se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na rekreaciju.

Jarac

LJUBAV: Savjeti dobronamjernih ljudi pomoći će vam da pregrmite ovo praznjikavo ljubavno razdoblje. Mnogi će posegnuti za nekom knjigom punom savjeta gdje će naći niz korisnih uputa za svoj privatni život. Primijenit će ih tek kasnije kad budu s nekim.

KARIJERA: Dosta poslova dolazi svom kraju. Pripremate se za inventuru ili za zatvaranje poslovnih faza. Istovremeno se otvaraju i nove mogućnosti. Na vama je da pažljivo razlučite što vam zapravo odgovara. Ako treba ići u nešto novo, krenite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite diplomat u svakoj situaciji.

Vodenjak

LJUBAV: Idućih dana vi ćete jednako uživati bilo kao samac s prijateljima, bilo udvoje s voljenom osobom. Nećete osjećati pritisak da se pod svaku cijenu morate zbližiti s nekim. Bit ćete prilično indifernetni prema svima, ali s humorom.

KARIJERA: Pregled proteklog razdoblja u vama budi nadu u druge, ali ne budi vaše vlastito samopouzdanje. Ipak, ovih ćete dana imati prilike više pokazati i dokazati svoje radne sposobnosti. Zato ne oklijevajte, nego zasučite rukave i radite. Imate snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne preforsirate.

Ribe

LJUBAV: Pred vama su dani intenzivnijeg društvenog života. Gotovo da neće biti značajnije zabave ili društvenog mjesta gdje se nećete zateći. U ovakvim okolnostima vrlo lako ćete naći nekog za svoju dušu ako ste još sami, ali vaše srce neće biti baš ispunjeno.

KARIJERA: Uslijedit će podrška drugih za ono što radite, ali uz nju će doći i potreba da odreagirate ili iskritizirate cijelu stvar. Nemojte to činiti. Proći ćete daleko bolje ako se suzdržite od komentara. Imajte to na pameti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Želite li skupljati med, ne udarajte po košnici, piše ehoroskop.net.

Facebook komentari