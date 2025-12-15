Vijesti

Misteriozna smrt kod Mostara: Policija i tužilac na terenu

Objavljeno prije 47 minuta

U selu Đubrani, sjeverno od Mostara, večeras je pronađeno beživotno tijelo muške osobe u putničkom vozilu, potvrđeno je iz MUP-a HNK-a.

Tijelo je u automobilu pronašao mještanin, koji je odmah obavijestio Hitnu medicinsku pomoć i policiju.

Na mjesto događaja upućene su nadležne službe, a ljekari su po dolasku mogli samo konstatirati smrt,pišu Vijesti

“U 17.30 sati prijavljeno je da je u naselju Đubrani uočeno beživotno tijelo. Na licu mjesta su otišle ekipe Hitne medicinske pomoći i službenici OKP-a, a čekao se dolazak tužioca“, navela je glasnogovornica MUP-a HNK-a ranije za Bljesak.info.

Uviđajne radnje su u toku i uskoro se očekuje više informacija, dodala je.


