Kineski dron oborio Guinnessov rekord za najduži let

Guinnessova knjiga rekorda objavila je da je kineski dron na vodonični pogon završio najduži ikada zabilježeni let s više rotora. Tokom misije 16. novembra, dron Tianmushan-1 preletio je 188.605 kilometara.

Tianmushan-1 je ostao u zraku više od četiri sata tokom dugog leta iznad Hangzhoua. Pogonski sistem je radio stabilno, dok je ukupna kontrola drona ostala konzistentna tokom cijelog leta. Guinnessova knjiga rekorda prihvatila je podatke i potvrdila da dron ispunjava sve potrebne standarde za daljinu, izdržljivost i integritet sistema.

Tianmushan-1 je prvi put predstavljen tokom svog prvog leta u augustu 2024. godine. U proizvodnju je ušao u aprilu 2025. godine. Razvijen u laboratoriji Tianmushan Univerziteta Beihang, dron koristi vodoničnu gorivnu ćeliju za pogon. Letjelica ima međuosovinsko rastojanje od 1.600 milimetara, teži 19 kilograma prazna i može nositi do šest kilograma korisnog tereta.

Prema specifikacijama, može letjeti 240 minuta bez tereta, što mu daje jednu od najdužih autonomija od svih multirotora na vodonični pogon. Može obavljati autonomne BVLOS misije do 100 km. Također radi u temperaturnom rasponu od -40° do 10° C.

Dron se već koristi za ekološke patrole, inspekcije naftovoda i plinovoda te praćenje novih energetskih postrojenja. Operateri ga također koriste za misije opskrbe otoka, praćenje gradskog prometa i razne vanredne situacije.

