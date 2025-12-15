Izdato hitno naređenje za tri predgrađa Sijetla : “Evakuišite se”

Naredba o evakuaciji, koju je izdao okrug King u državi Vašington, obuhvatila je domove i preduzeća istočno od rijeke Grin u gradovima Kent, Renton, Obern i Takvila.

Služba za nacionalnu vremensku prognozu (National Weather Service) izdala je upozorenje o mogućim poplavama za oko 47.000 ljudi, upozorivši da su uslovi opasni i da bi pristupni putevi mogli biti potpuno zatvoreni bilo kog trenutka, prenosi San Francisco Chronicle.

<<BREAKING NEWS>> Literally, a dam break Just south of Seattle I fear there may be more of these in the coming days in the PAC NW as heavy rains remain in the forecast pic.twitter.com/UGGCSKjjgM — WindyCity Weather and News (@WindyCityWxMan) December 15, 2025

“Ako se nalazite u nizinskim područjima uz nasip rijeke Green , odmah se premjestite na više mjesto. Djelujte brzo kako biste zaštitili svoj život”, navodi se u upozorenju.

Kancelarija za vanredne situacije okruga King pozvala je stanovnike da “idu sjeverno ili južno od evakuisanog područja, dalje od poplavnih voda”.

Evakuisano područje nalazilo se oko 20 minuta vožnje južno od centra Sijetla i oko pet kilometara istočno od međunarodnog aerodroma Sijetl-Takoma.

Poplave su uslijedile nakon dana teških kiša koje su natjerale na evakuaciju desetine hiljada ljudi i izazvale brojne akcije spasavanja širom zapadnog Vašingtona.

