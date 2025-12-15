Svijet

Izdato hitno naređenje za tri predgrađa Sijetla : “Evakuišite se”

Objavljeno prije 1 sat

U tri predgrađa južnog dijela američkog grada Sijetla danas je naređena hitna evakuacija nakon što je brana popustila, izazvavši ozbiljne poplave nakon nedelje dana obilnih kiša.

Naredba o evakuaciji, koju je izdao okrug King u državi Vašington, obuhvatila je domove i preduzeća istočno od rijeke Grin u gradovima Kent, Renton, Obern i Takvila.

Služba za nacionalnu vremensku prognozu (National Weather Service) izdala je upozorenje o mogućim poplavama za oko 47.000 ljudi, upozorivši da su uslovi opasni i da bi pristupni putevi mogli biti potpuno zatvoreni bilo kog trenutka, prenosi San Francisco Chronicle.

“Ako se nalazite u nizinskim područjima uz nasip rijeke Green , odmah se premjestite na više mjesto. Djelujte brzo kako biste zaštitili svoj život”, navodi se u upozorenju.

Kancelarija za vanredne situacije okruga King pozvala je stanovnike da “idu sjeverno ili južno od evakuisanog područja, dalje od poplavnih voda”.

Evakuisano područje nalazilo se oko 20 minuta vožnje južno od centra Sijetla i oko pet kilometara istočno od međunarodnog aerodroma Sijetl-Takoma.

Poplave su uslijedile nakon dana teških kiša koje su natjerale na evakuaciju desetine hiljada ljudi i izazvale brojne akcije spasavanja širom zapadnog Vašingtona.


