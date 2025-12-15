Svijet

Trump, Vitkof i Kušner bijesni zbog uništavanja predsjednikove reputacije: Upozorenje iz Bijele kuće

Objavljeno prije 34 minute

Bijela kuća poslala je oštru privatnu poruku izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zbog onoga što smatraju “uništavanjem Trumpove reputacije”, izvještava Axios, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Bijela kuća je naglasila da je ubistvo visokog vojnog komandanta Hamasa tokom vikenda kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je posredovao predsjednik Donald Trump.

Ljutita poruka iz Bijele kuće dolazi usred rastućih tenzija između Trumpove administracije i Netanyahuove vlade oko sljedeće faze sporazuma o okončanju rata u Gazi i oko šire regionalne politike Izraela.

Državni sekretar Marco Rubio , izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov savjetnik i zet Jared Kushner postali su vrlo frustrirani Netanyahuom, prema riječima dva američka zvaničnika.

Očekuje se da će se Netanyahu sastati s Trumpom u Mar-a-Lagu 29. decembra.


