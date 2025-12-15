Trump, Vitkof i Kušner bijesni zbog uništavanja predsjednikove reputacije: Upozorenje iz Bijele kuće

Bijela kuća je naglasila da je ubistvo visokog vojnog komandanta Hamasa tokom vikenda kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je posredovao predsjednik Donald Trump.

Ljutita poruka iz Bijele kuće dolazi usred rastućih tenzija između Trumpove administracije i Netanyahuove vlade oko sljedeće faze sporazuma o okončanju rata u Gazi i oko šire regionalne politike Izraela.

Državni sekretar Marco Rubio , izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov savjetnik i zet Jared Kushner postali su vrlo frustrirani Netanyahuom, prema riječima dva američka zvaničnika.

Očekuje se da će se Netanyahu sastati s Trumpom u Mar-a-Lagu 29. decembra.

