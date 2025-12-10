Stručnjaci upozoravaju: Otkrivena nova opasnost apneje u snu

No, posljedice opstruktivne apneje u snu ne staju na umoru i dnevnoj pospanosti – nova studija otkriva da može povećati rizik za cerebralna mikrokrvarenja, sitna oštećenja krvnih žila u mozgu povezana s moždanim udarom i demencijom.

Rezultati istraživanja

Istraživanje objavljeno u JAMA Network Open uključilo je 1.441 odraslu osobu srednje i starije životne dobi, praćenu tokom perioda od osam godina. Svi sudionici prošli su detaljna mjerenja spavanja (polisomnografiju) i MR mozga u tri vremenske tačke.

Ključni rezultati su sljedeći:

– osobe s umjerenom do teškom opstruktivnom apnejom u snu imale su više nego dvostruko veći rizik razvoja moždanih mikrokrvarenja u odnosu na osobe bez apneje

– rizik je bio najveći nakon osam godina praćenja

– blaga opstruktivna apneja u snu nije bila povezana s povećanim rizikom

– u najtežoj grupi bilo je više muškaraca, pušača, osoba s višim BMI-jem i konzumenata alkohola

– nakon osam godina 7,25 % osoba s teškom opstruktivnom apnejom u snu imalo je mikrokrvarenja, u usporedbi s 3,33 % osoba bez apneje.

Mehanizmi koji najvjerojatnije doprinose oštećenjima uključuju:

– ponavljane epizode manjka kisika

– oksidativni stres

– upalne procese

– oštećenje krvnih žila u mozgu.

Šta još nije poznato

Iako je studija vrlo vrijedna, postoje i ograničenja:

– istraživanje je provedeno isključivo na korejskoj populaciji

– broj sudionika s teškom opstruktivnom apnejom u snu bio je relativno malen

– mali broj ispitanika imao je genetsku varijantu APOE-ε4 povezanu s Alzheimerovom bolešću

– korištene su različite vrste MR uređaja tokom godina

– neke informacije (primjerice, tjelovježba) prikupljene su samo putem samoprijave sudionika.

Zato su potrebne dodatne studije u drugim populacijama i u mlađoj dobi.

Terapija je ključna

Iako još nije potvrđeno smanjuje li liječenje apneje rizik od mikrokrvarenja, stručnjaci se slažu – pravovremena dijagnoza i terapija su ključne.

Rano otkrivanje i praćenje opstruktivne apneje u snu ne služi samo poboljšanju kvalitete sna – ono može pomoći i u prevenciji moždanog udara i demencije, objašnjava jedan od autora studije za Medical News Today.

U praksi to znači da bi osobe trebale razgovarati sa stručnjakom za spavanje i razmotriti dijagnostičku obradu ako:

– glasno hrču

– često se bude tokom noći

– osjećaju dnevnu pospanost

– imaju visok pritisak ili prekomjernu tjelesnu težinu, prenosi AVaz.

