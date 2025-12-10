BiH

Respiratorni virusi haraju u BiH: Zabilježena 2 smrtna slučaja od COVID-a

Objavljeno prije 1 sat

U Bosni i Hercegovini bilježi se porast respiratornih infekcija, a zdravstvene institucije u oba entiteta intenzivno prate kretanje COVID-19, gripe i drugih virusa. Republika Srpska je u posljednja 24 sata potvrdila šest novih slučajeva koronavirusa, dok je u Federaciji BiH započela nova sezona nadzora nad respiratornim virusima za razdoblje 2025/2026.

RS: Šest novozaraženih, dva smrtna slučaja

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i bolnici “Sveti Vračevi” u Bijeljini testirano je 36 pacijenata, a COVID-19 je potvrđen kod šest osoba – dva muškarca i četiri žene srednje i starije životne dobi.

Institutu su prijavljena i dva smrtna slučaja kod osoba kod kojih je ranije potvrđen virus korona.

U bolnicama RS trenutno su hospitalizirana tri pacijenta.

Od početka pandemije u RS je potvrđeno 122.306 slučajeva zaraze, dok je 6.736 osoba preminulo. Ukupno je testirano 466.874 građana.

FBiH: Porast slučajeva COVID-19

U Federaciji Bosne i Hercegovine od 40. sedmice ove godine počela je nova sezona nadzora respiratornih virusa, uključujući gripu, SARS-CoV-2 i RSV.

Dr. Rozalija Nedić, specijalista epidemiolog iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, istakla je kako se od početka septembra 2025. bilježi porast slučajeva COVID-19 putem rutinskog nadzora, što ukazuje na povećanu aktivnost respiratornih infekcija u predstojećim sedmicama.

“S obzirom na očekivanu veću aktivnost respiratornih virusa u nadolazećem razdoblju, stanovništvu se preporučuje pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera kao što su redovito pranje ruku, provjetravanje prostorija, izbjegavanje većih okupljanja i ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma sličnih gripi.

Također, preporučuje se cijepljenje protiv gripe jer ono predstavlja najučinkovitiju mjeru zaštite od težih oblika bolesti i komplikacija”, rekla je dr. Nedić, prenosi Radiosarajevo.


