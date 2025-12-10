Dok u Sarajevu studenti demonstriraju, smještaj u Tuzli je znatno bolji, a u Mostaru pravi luksuz

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk jučer je bio u centru pažnje stotina studenata koji su se okupili ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, izrazivši nezadovoljstvo zbog, kako kažu, alarmantno loših uslova u studentskim domovima na Bjelavama i u Nedžarićima.

Mladi su nosili transparente direktno upućene premijeru i ministrima – jedan od najzapaženijih nosio je Ukovu fotografiju uz poruku: „hej Uče lopove, sve ti oči govore“.

Prvi put u historiji

U takvom ozračju nastupili su studentski predstavnici. Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo, podsjetio je na noć s 3. na 4. decembar, kada je curenje plina, kako je rekao, moglo ugroziti živote studenata.

Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta UNSA, naglasio je da je kotlovnica iz koje curi plin prijetnja i stanovnicima naselja Bjelave u Sarajevu.

– Prvi put u historiji javna ustanova je ostala bez direktora, upravnog i nadzornog odbora. Studenti odlaze zbog nebrige institucija. Neće biti ni budžeta ni Vlade ako se hitno ne riješi ovaj problem – dodao je Pašalić.

Studentski centar Sveučilišta. Studentski centar Mostar

Armin Ibričić iz Sindikalnog odbora Studentskog centra istaknuo je da studenti godinama žive u neizvjesnosti.

– Tražimo osnovne uslove – toplu vodu, grijanje i krov nad glavom. Ovo je pitanje zdravlja, sigurnosti i trajnih rješenja – poručio je okupljenima.

Studentima se nije obratio ni Uk, niti ijedan ministar iz Vlade Kantona Sarajevo. Oni su nakon dvosatnih protesta iznijeli deset zahtjeva za Vladu KS i istakli da daju pet dana za njihovo ispunjenje.

S druge strane, u odnosu na sarajevske studente koji borave u domovima, njihove kolege u drugim gradovima nemaju problem s grijanjem i hladnom vodom i nehumanim uvjetima, pogotovo tokom zimskog perioda.

Štaviše, izgleda da su mostarski studenti pravi sretnici, a da je najveći grad na Neretvi, vjerovatno, jedini koji se može pohvaliti visokim standardom smještaja studenata u domovima, odnosno centrima.

Hotelski uvjeti

Tako Studentski centar Sveučilišta u Mostaru slovi kao jedan od najmodernijih i najopremljenijih u BiH. Njihove sobe i smještajni kapaciteti su na vrlo visokom nivou, kako nam potvrđuje i Matea Jurešić, predstavnica studenata u ovom Centru.

– Kada je riječ o grijanju, uistinu, nema nikakvih problema. Centralno je grijanje, a svaka soba ima i klima uređaje koje smo koristili po potrebi prije početka grijne sezone. O tom pitanju, kao i kada je riječ o toploj vodi, nemamo nikakvu zamjerku. Puno je bolje nego prošle godine – govori Jurešić za „Avaz“.

Studentski dom „Antalija“ u Mostaru. Facebook

Da studenti nisu imali zamjerki o tom pitanju, kratko nam je potvrdila i Iva Šimić, portparolka Studentskog zbora Sveučilišta.

Budući akademski građani koji borave u novom Studentskom hotelu „Antalija“, koji funkcioniše u sastavu Univerziteta „Džemal Bijedić“, tu ustanovu svrstavaju, praktično, u rang hotela. U tom objektu na pet spratova je 21 apartman koji uključuje četiri dvokrevetne sobe, veliki dnevni boravak s trpezarijom i kuhinjom, prostor za učenje, balkon, toalet, kupatilo…

– Studenti koji borave u tom domu imaju napredan sistem grijanja i hlađenja, tople vode u izobilju, tako da su stvarno uslovi vrhunski. Velika pogodnost je i to da studenti kojih je trenutno 168, gotovo ništa ne plaćaju za smještaj zahvaljujući subvencijama. Studenti su oduševljeni, zaista. Jedino što nedostaje jeste centralna menza, ali postoje naznake da će i to uskoro biti riješeno. Naime, u sklopu izgradnje objekta univerzitetske biblioteke za koju je već obezbijeđen dio sredstava planirana je i studentska menza – kaže za „Dnevni avaz“ Amir Čaušević, predsjednik Unije studenata Mostarskog univerziteta.

Navodi da u sklopu Kampusa određeni ugostiteljski objekti imaju mjesečne ponude za ishranu studenata za dva obroka u pristojnom iznosu, tako da nedostatak menze nadopunjuju na taj način ili spravljanjem obroka u apartmanima.

On, kao i njegove kolegice sa Sveučilišta iskazuju podršku svojim kolegama u Sarajevu i izražavaju žaljenje zbog situacije u kojoj se nalaze, baš kao i Selmir Duraković, predsjednik Udruženja studenata „Studenjak“ Tuzla.

– Suosjećamo s našim kolegama u Sarajevu i iskazujemo punu podršku, jer smo i mi do unazad nekoliko godina imali sličnih problema i nedostataka. Nadležni nisu imali izraženu empatiju prema budućim akademskim građanima, inžinjerima, doktorima i slično. Nažalost, vidimo da je u Sarajevu na sceni nemar nadležnih institucija – govori Duraković.

Stanje u Bihaću

Studentski centar Univerziteta u Tuzli ima tri paviljona, odnosno doma. Kada je riječ o grijanju, Duraković navodi da je najbolja situacija u Paviljonu 1, koji je prije nekoliko godina renoviran i adaptiran.

– Taj paviljon je direktno priključen na gradsko grijanje, kao i Paviljon 2, dok je u Paviljonu 3 zbog određenih radova dolazilo do poteškoća, ali sada je situacija na zadovoljavajućem nivou. Što se tiče ostalih uvjeta, možda to ilustruje izjava jednog sarajevskog kolege koji nam je nedavno bio u posjeti i koji je rekao da su naši paviljoni u odnosu na njihove hotel. S druge strane, mostarski domovi, posebno „Antalija“, jesu hoteli naspram naših paviljona – ističe Duraković.

U Bihaću je nešto drugačija situacija kada je riječ o studentskom standardu, budući da Univerzitet u tom gradu nema studentskog doma.

Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću Mirza Muminović, uz izraze žaljenja zbog situacije s njihovim kolegama, govori kako pitanje studentskog doma u Bihaću još nije riješeno, praktično od osnivanja njihove visokoobrazovne institucije.

– Kao Unija studenata smo započeli tu inicijativu, odnosno rješavanje stambenog pitanja studenata i njihovog smještaja. Plan je da se to riješi mjesečnim subvencijama za smještaj studenata, a prethodno smo to isto uradili za ishranu, kao alternativu za studentsku menzu, koju, također, nemamo – iznosi Muminović.

Naglašava da u okviru Islamskog pedagoškom fakulteta ima studentski dom, u kojem smještaj mogu pronaći i drugi studenti, ali je ograničenog kapaciteta.

– Uvjeti u tom domu su zadovoljavajući, a primjedbi do sada nije bilo. Studenti koji se obrazuju na našem Univerzitetu koriste privatni smještaj. Uglavnom, to su studenti iz Velike Kladuše, Bosanske Krupe, Bužima, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Ključa, dok studenti iz Cazina, najčešće, putuju do Bihaća – objašnjava nam Muminović.

Je l’ vam vruće, premijeru Uče?

Atmosferu su obilježili glasni povici: „Izađite napolje“, „kukavice“, „radite svoj posao“. Premijera su prozivali i pitanjem – Je l’ vam vruće, premijeru Uče?. Jedan transparent sažeo je bunt: „Plin na max, odgovornost na minimum“.

Studenti su poručili da neće odustati dok se problemi ne riješe

Zahtjevi studenata iz Sarajeva

Studenti su iznijeli sljedeće zahtjeve:

– Poštivanje osnivačkog akta, preuzetih ugovornih obaveza i uvrštavanje ustanove JU Studentski centar Sarajevo iz budžetske stavke

– Hitno zahtijevamo da se poduzmu sve aktivnosti s ciljem sanacije kotlovnice i dugoročnog rješavanja grijanja u studentskom naselju Bjelave

– Hitno zahtijevamo da se poduzmu sve aktivnosti s ciljem sanacije kotlovnice i dugoročnog rješavanja grijanja u studentskom naselju Nedžarići

– Hitno imenovanje JUSC upravljačkih i rukovodnih struktura – upravni odbor, nadzorni odbor i direktor

– Sanacija krova i vertikala u studentskom domu Nedžarići – objekat B

– Sanacija vertikala u studentskom naselju Bjelave

– Rekonstrukcija kuhinje i restorana u studentskom naselju Bjelave

– Korekcija i implementacija zakona o studentskom standardu

– Korekcija ugovora o pružanju i korištenju usluga smještaja i ishrane u studentskim domovima JU studentski centar Sarajevo

– Obezbjeđenje iz budžeta finansiranih mjesta za sve studente Univerziteta u Sarajevu.

