Modrić: Nikada mi nije naumpalo da mogu dobiti Zlatnu loptu u eri “dvije zvijeri”

Legenda Reala iz Madrida i trenutno fudbaler Milana Luka Modrić u emisiji “(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem govorio je o brojnim temama.

Kazao je da je atmosfera u reprezetnaciji bila bolja 2014. i 2016. godine, ali da je bilo potrebno s nekim igračima izgladiti odnose.

– S nekim igračima, s kojima sam prolazio svašta, imao sam neke male nesuglasice. Je li to zbog mene, njih ili nekih izjava – kazao je.

Naveo je da je postojalo razmišljanje da je Svjetsko prvenstvo u Rusiji posljednja šansa za tu generaciju fudbalera.

– Svi igrači su igrali u ogromnim klubovima i nisu bili tamo samo brojevi već jako važni protagonisti, igrači tih velikih klubova. Mandžo i ja kroz te godine nismo razgovarali. Odnosno, jesmo – ali to više nije bio onaj odnos kakav smo imali prije. Na moje inzistiranje, prije priprema i utakmica protiv Liverpula i Senegala – mislim da smo bili u Opatiji – razgovarao sam s njim. I riješio problem koji smo imali. Na kraju je to bila neka banalna stvar… to smo riješili. Tu sam se i ja oslobodio, a vjerovatno i on. I druga situacija je bila s Čarlijem, zbog nekih njegovih izjava, koje mi nisu sjele, a o kojima nismo toliko raspravili… i to smo mi isto riješili. Očistio sam se od tih muka koje sam živio u sebi i čiste glave sam otišao na to Svjetsko prvenstvo. I znao sam, imao sam u sebi osjećaj – to i Vanja može potvrditi što sam joj govorio – da ćemo napraviti velike stvari na tom prvenstvu – poručio je

Naveo je da Dalića nije poznavao prije reprezentacije, ali da je već u prvom razgovoru osjetio dobru energiju i da je atmosfera bila dobra.

– Međutim, dogodile su se pripreme u Americi, gdje smo izgubili od Perua i tu ide Čarlijeva izjava zbog koje smo neki od nas otišli, vratili se u klubove i nismo išli igrati protiv Meksika. On je rekao to što je rekao, i on zna da to nije trebao reći – ali, prošlo je, sve se to izgladilo! Počele su se tada javljati opet neke sumnje, da to nije ta ekipa. Inače nisam od nekih velikih najava… ali jednostavno sam imao osjećaj da ćemo napraviti dobre stvari – naglasio je.

Na pitanje da li je očekivao da će dobiti Zlatnu loptu, on je kazao nikada.

– Ne zato što nisam vjerovao da zaslužujem to, nego jednostavno, igraš u vrijeme dviju “zvijeri”, Kristijana i Mesija, koji nikome ne daju blizu: golovima, asistencijama, trofejima, kako god okreneš. Nije mi to padalo na pamet. Meni su uvijek kolektivne nagrade, kolektivni trofeji bili ispred individualnih – naglasio je te dodao da mu je Zlatna lopta bila jedan od najljepših trenutaka u karijeri, pogotovo jer je došla u periodu kada je imao 33 godine.

