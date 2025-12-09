Otkrivena Nostradamusova predviđanja za 2026. godinu: “Veliki ratovi i roj pčela” FOTO

Francuski astrolog, doktor i prorok Michel de Nostradamus , poznatiji kao Nostradamus , imao je neka zastrašujuća predviđanja za 2026. godinu.

Kaže se da je ove godine prorekao nekoliko ratova, novi svjetski poredak i uspon velikog vođe. Međutim, ovo su samo interpretacije njegovih spisa u “Proročanstvima”, objavljenim 1555. godine.

Njegov tekst, koji sadrži 942 predskazanja u obliku pjesama, napisan je mješavinom nejasnih latinskih fraza i starofrancuskog jezika i teško ga je dešifrirati.

Ali iako su njegova predviđanja često bila nejasna, sljedbenici su protumačili katrena francuskog filozofa kao proročanstva o atomskim bombardiranjima Hirošime i Nagasakija i, u novije vrijeme, o širenju koronavirusa.

Njegov sljedeći skup proročanstava ne spominje nijednu kalendarsku godinu posebno, ali sljedbenici misterioznog proroka vjeruju da se 26. katren njegovog teksta odnosi na 2026. godinu.

Jedan odlomak označen sa I:26 kaže: “Pojaviće se veliki roj pčela… noću će ležati u zasjedi…”

Iznenađujuće političke odluke

Ali umjesto insekata koji se spuštaju na gradove, mnogi vjeruju da su pčele simbol moći i znak priznanja za svjetske vođe.

To bi moglo značiti da bi moćne ličnosti poput Donalda Trumpa ili Vladimira Putina mogle uživati ​​u pobjedama u narednoj godini – moguće s Trumpovim sporazumom o Gazi i mogućom ruskom pobjedom nad Ukrajinom.

Potencijalni saveznici bi također mogli udružiti snage i donijeti iznenađujuću političku odluku.

Još jedan Nostradamusov stih povezan s brojem 26 napisan je na standardnom francuskom jeziku i preveden na engleski te glasi: “Zbog naklonosti koju će grad pokazati…Ticino će krvariti krvlju…”

Ticino je najjužnija regija Švicarske i poznata je po svojim šumama, jezerima i glečerima.

Iako nije jasno šta tačno ovaj geografski specifičan stih može značiti, postoje teorije da Nostradamus aludira na obnovljeni evropski sukob, moguće između susjeda, budući da Ticino graniči sa sjevernom Italijom.

I nažalost, sve su češća predviđanja o ratu i mogućoj bitci između Istoka i Zapada, izvijestio je Daily Mail.

“Kad Mars vlada među zvijezdama”

Isto bi se moglo primijeniti i na katren: “Sedam mjeseci velikog rata, ljudi mrtvi od zla / Rouen, Evre kralj neće propasti”, što su mnogi protumačili kao još jedan sukob između dva tvrdoglava vođe koji vjeruju da ne mogu propasti.

Vrijeme će pokazati da li je to povezano s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, koji još uvijek traži podršku, ili s Donaldom Trumpom, kojeg nazivaju kraljem Donaldom.

Još jedno Nostradamusovo predviđanje glasilo je: “Kada Mars bude vladao svojim tokom među zvijezdama, ljudska krv će posipati svetište. Tri vatre se dižu sa istočnih strana, dok Zapad gubi svoju svjetlost u tišini.”

Budući da je Mars drevni rimski bog rata, filozof iz 16. stoljeća kao da sugerira da će 2026. biti još jedna godina ispunjena sukobima i da bi moglo biti mnogo patnje.

Nostradamus također izgleda sugerira da će doći do obnove sukoba između Zapadne Evrope i Azije, ali ne otkriva u kojem obliku.

Dva politička područja bi se mogla ekonomski boriti dok se Evropa nastavlja boriti s ekonomskom krizom, ali neki vjeruju da je ovo predviđanje uspona umjetne inteligencije.

Kako zemlje poput Kine i Japana unapređuju vještačku inteligenciju, rastu strahovi da bi roboti mogli preuzeti poslove, što bi se moglo povezati s gubitkom zapadnog “svjetla u tišini”.

Ipak, francuski astrolog je završio svoja predviđanja za 2026. godinu na pozitivnoj noti.

“Sjene će pasti, ali će se čovjek svjetlosti uzdići”, napisao je. “I zvijezde će voditi one koji gledaju u sebe.”

Nakon krize, rata i požara, Nostradamus otkriva period ponovnog rođenja, a to bi se moglo odnositi na novog svjetskog vođu ili novi pristup svijetu.

