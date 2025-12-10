Katarska kompanija gradi resort kakav se rijetko viđa na Jadranu: Megalomanski projekt niče uz čuvenu plažu

Plaža Plavi Horizonti kod Tivta, jedna od najljepših i najpoznatijih u Crnoj Gori, uskoro bi mogla dobiti luksuzni turistički kompleks kakav se rijetko viđa na Jadranu.

Investitor, katarska kompanija Qatari Diar, pokrenula je proceduru procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Pržno I – mješoviti resort, vrijednosti čak 270 miliona eura, piše BiznisInfo.ba.

Zahtjev je podnijelo preduzeće QD Hotel and Property Investment Montenegro iz Tivta, čime su i zvanično najavljene pripreme za realizaciju jednog od najvećih turističkih projekata u državi.

Resort na mjestu legendarnog kompleksa Plavi Horizonti

Planirani kompleks smješten je u zaleđu čuvene plaže Plavi Horizonti u uvali Pržno, duge oko 300 metara i poznate po kristalno čistom i plitkom moru, zbog čega se smatra jednom od najpogodnijih plaža za porodice. Ovaj prirodni dragulj je zaštićen kao spomenik prirode, što projektu daje dodatnu važnost, ali i traži pažljivo planiranje.

Na ovoj lokaciji se ranije nalazio hotelski kompleks Plavi Horizonti (hotel, autokamp, sportski tereni i plažni sadržaji), koji je u međuvremenu srušen. Cijela zona obuhvata oko 15,5 hektara, a novi projektovani sadržaji trebali bi transformisati područje u jedan od najekskluzivnijih resorta istočnog Mediterana.

Hotel na uzvišenju s panoramskim pogledom i luksuznim sadržajima

Prema dokumentaciji, centralni dio kompleksa biće veliki hotel sa 168 smještajnih jedinica, uz dodatnih 78 jedinica u depadansima. Hotel se nalazi na jednom od najviših uzvišenja u uvali, čime će gostima nuditi spektakularne vizure na more i okolne maslinjake.

Planirani prateći sadržaji obuhvataju:

wellness i spa centar

više bazena, uključujući veliki bazen kod plaže

dječji bazen i hidromasažne zone

teniski klub i sportsku infrastrukturu

plažni restoran, klub i postojeći beach bar

višenamjenski objekat i ulaznu kapiju u mediteranskom stilu

U podzemnom dijelu hotela predviđeno je parkiralište sa 109 mjesta, dok će posebno biti organizovani prostori za logistiku i tehničke sadržaje.

Ekskluzivne vile raspoređene poput mediteranskog gradića

Jedan od najupečatljivijih dijelova projekta jesu rezidencijalne vile, raspoređene tako da imitiraju izgled tradicionalnog primorskog mjesta. Projektovane su u više tipova – od dupleks vila do apartmanskih objekata sa 2, 3 ili 4 spavaće sobe.

“Village Residences” dio kompleksa zamišljen je kao autentično primorsko selo, sa kaldrmisanim ulicama, trgovima, fontanama, malim buticima i zelenim površinama. Staze kroz maslinjake vode do sportskih sadržaja, bazena i plaže, stvarajući doživljaj luksuznog mediteranskog gradića.

Položaj od 30 metara od mora – očaravajući ambijent i maksimalna privatnost

Iako projektovani sadržaji zauzimaju veliku površinu, koncept predviđa očuvanje prirodne konfiguracije terena, mediteranske vegetacije i specifičnih vizura. Kompleks će od plaže biti udaljen oko 30 metara, što ga čini jednim od najbliže pozicioniranih luksuznih resorta na Jadranu.

