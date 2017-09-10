Godišnji horoskop za novac i karijeru u 2026. godini: Ovan izlazi iz problema, Lav nalazi dodatnu zaradu – a vi?

Ovaj godišnji horoskop otkriva kakve finansijske prilike dolaze vašem znaku, koje nedjelje će biti najpovoljnije i kada je pravo vrijeme da donosite važne odluke.

2026-a godina nudi šansu da učvrstite svoju stabilnost, povećate samopouzdanje i stvorite dugoročnu sigurnost u novcu i poslu. Zvijezde vas vode ka boljem odnosu prema novcu, a posebno ka osjećaju da imate kontrolu nad svojim prihodima i planovima.

Planetarni uticaji podstiču promenu navika, pametniju štednju i prekid starih obrazaca koji vas koče. Važno je ostati otvoren za nove ideje i uočiti trenutak kada je vreme za akciju.

OVAN

Novac je ranije bio izvor brige, ali 2026. donosi balans i olakšanje. Naučili ste da se nosite sa ograničenjima, a ta iskustva sada donose stabilnost. U ovoj godini upravljate finansijama sigurnije i imate snagu da pomognete drugima.

Vaša sigurnost raste, a važne nedjelje su:

24. april – 1. maj

30. jun – 7. jul

BIK

Finansije dobijaju potpuno novi oblik kroz originalne načine zarade. Vaša kreativnost i inovativnost dolaze do izražaja, čak i ako vas neki autoriteti u početku ne razumiju.

Najbolji periodi za napredak su:

3. – 10. jul

18. – 25. jul

BLIZANCI

Ulazite u miran i stabilan finansijski period. Raniji napori daju rezultate, a pametni rizici donose dobit. Saradnja sa drugima ubrzava rast.

Važne nedjelje:

28. februar – 7. mart

14. – 21. jul

RAK

Ova godina donosi sigurnost i nove početke u finansijama. Učenje, dodatni rad ili nova veština – sve se sklapa u dugoročne koristi.

Najbolji periodi:

12. – 19. avgust

8. – 15. decembar

LAV

U fokusu su partnerstva i zajednički resursi. Učite da usklađujete svoje ciljeve sa tuđim i da upravljate deljenim finansijama. Neko blizak može doneti potpuno novu priliku.

Važne nedjelje:

17. – 24. februar

10. – 17. septembar

DJEVICA

Nalazite se u snažnoj poziciji. Ova godina je odlična za ulaganja, kupovinu trajne vrijednosti ili partnerstva. Napredak dolazi kroz dosljednost i strpljenje.

Najvažniji periodi:

20. – 27. februar

10. – 24. oktobar

VAGA

Imate solidnu osnovu, ali 2026. traži da preispitate navike trošenja. Umjerenost i promišljenost donijet će vam sigurnost.

Važne nedjelje:

3. – 10. oktobar

8. – 15. novembar

ŠKORPIJA

Godina donosi obnovu i prilike. Nakon izazova prethodnog perioda spremni ste za rast. Neočekivane prilike mogu se pojaviti – unaprijeđenje, investicija, pa čak i dobitak.

Ključni periodi:

30. maj – 6. jun

3. – 10. jul

STRIJELAC

Finansije su povezane sa porodičnim vrednostima i emocijama. Ovo je godina transformacije. Mir sa prošlošću donosi obilje.

Najbolji periodi:

24. jun – 1. jul

14. – 21. jul

JARAC

Zajedničke finansije i partnerstva dolaze u prvi plan. Istražujete nove načine upravljanja novcem i otvoreni ste za saradnju.

Važne nedjelje:

20. – 27. februar

12. – 19. avgust

VODOLIJA

Gradili ste stabilnost, ali 2026. traži da više verujete intuiciji. Sumnje se mogu pojaviti, ali već ste postavili dobre temelje – sada je važno da verujete sebi.

Ključni periodi:

3. – 10. mart

27. avgust – 3. septembar

RIBE

Početak godine može biti nejasan, ali situacija se brzo razbistrava. Strah postaje motivacija. Ograničenja vas podstiču da budete kreativniji, a rezultati stižu postepeno, piše naj žena.

