Godišnji horoskop za novac i karijeru u 2026. godini: Ovan izlazi iz problema, Lav nalazi dodatnu zaradu – a vi?

Ovaj godišnji horoskop otkriva kakve finansijske prilike dolaze vašem znaku, koje nedjelje će biti najpovoljnije i kada je pravo vrijeme da donosite važne odluke.
2026-a godina nudi šansu da učvrstite svoju stabilnost, povećate samopouzdanje i stvorite dugoročnu sigurnost u novcu i poslu. Zvijezde vas vode ka boljem odnosu prema novcu, a posebno ka osjećaju da imate kontrolu nad svojim prihodima i planovima.
Planetarni uticaji podstiču promenu navika, pametniju štednju i prekid starih obrazaca koji vas koče. Važno je ostati otvoren za nove ideje i uočiti trenutak kada je vreme za akciju.
OVAN
Novac je ranije bio izvor brige, ali 2026. donosi balans i olakšanje. Naučili ste da se nosite sa ograničenjima, a ta iskustva sada donose stabilnost. U ovoj godini upravljate finansijama sigurnije i imate snagu da pomognete drugima.
Vaša sigurnost raste, a važne nedjelje su:
24. april – 1. maj
30. jun – 7. jul
BIK
Finansije dobijaju potpuno novi oblik kroz originalne načine zarade. Vaša kreativnost i inovativnost dolaze do izražaja, čak i ako vas neki autoriteti u početku ne razumiju.
Najbolji periodi za napredak su:
3. – 10. jul
18. – 25. jul
BLIZANCI
Ulazite u miran i stabilan finansijski period. Raniji napori daju rezultate, a pametni rizici donose dobit. Saradnja sa drugima ubrzava rast.
Važne nedjelje:
28. februar – 7. mart
14. – 21. jul
RAK
Ova godina donosi sigurnost i nove početke u finansijama. Učenje, dodatni rad ili nova veština – sve se sklapa u dugoročne koristi.
Najbolji periodi:
12. – 19. avgust
8. – 15. decembar
LAV
U fokusu su partnerstva i zajednički resursi. Učite da usklađujete svoje ciljeve sa tuđim i da upravljate deljenim finansijama. Neko blizak može doneti potpuno novu priliku.
Važne nedjelje:
17. – 24. februar
10. – 17. septembar
DJEVICA
Nalazite se u snažnoj poziciji. Ova godina je odlična za ulaganja, kupovinu trajne vrijednosti ili partnerstva. Napredak dolazi kroz dosljednost i strpljenje.
Najvažniji periodi:
20. – 27. februar
10. – 24. oktobar
VAGA
Imate solidnu osnovu, ali 2026. traži da preispitate navike trošenja. Umjerenost i promišljenost donijet će vam sigurnost.
Važne nedjelje:
3. – 10. oktobar
8. – 15. novembar
ŠKORPIJA
Godina donosi obnovu i prilike. Nakon izazova prethodnog perioda spremni ste za rast. Neočekivane prilike mogu se pojaviti – unaprijeđenje, investicija, pa čak i dobitak.
Ključni periodi:
30. maj – 6. jun
3. – 10. jul
STRIJELAC
Finansije su povezane sa porodičnim vrednostima i emocijama. Ovo je godina transformacije. Mir sa prošlošću donosi obilje.
Najbolji periodi:
24. jun – 1. jul
14. – 21. jul
JARAC
Zajedničke finansije i partnerstva dolaze u prvi plan. Istražujete nove načine upravljanja novcem i otvoreni ste za saradnju.
Važne nedjelje:
20. – 27. februar
12. – 19. avgust
VODOLIJA
Gradili ste stabilnost, ali 2026. traži da više verujete intuiciji. Sumnje se mogu pojaviti, ali već ste postavili dobre temelje – sada je važno da verujete sebi.
Ključni periodi:
3. – 10. mart
27. avgust – 3. septembar
RIBE
Početak godine može biti nejasan, ali situacija se brzo razbistrava. Strah postaje motivacija. Ograničenja vas podstiču da budete kreativniji, a rezultati stižu postepeno, piše naj žena.