Pol Pogba otkrio novu strast: Ulazi u svijet utrka deva

Nova strast francuskog fudbalera Pola Pogbe (Paul Pogba) iznenadila je sportsku javnost, ali ovaj put nema veze s dešavanjima na terenu. Veznjak Monaka odlučio je investirati u utrke deva kupovinom udjela u Al Haboobu, prvoj profesionalnoj ekipi u toj disciplini. Kako piše Goal.com, Pogba otkriva da je sate provodio gledajući snimke utrka na YouTubeu i dodaje da sanja o tome da jednog dana postane vlasnik najskuplje deve na svijetu – što bi mu, kako kaže, predstavljalo zatvaranje jednog “prekrasnog kruga” u karijeri.

Francuski reprezentativac, poznat po nekonvencionalnim odlukama i sklonosti prema javnoj pažnji, sada ulazi u sasvim drugačiji svijet – od travnjaka Lige prvaka do pješčanih staza Bliskog istoka. Pogba je predstavljen kao strateški investitor u Al Haboob, ekipu koja nastoji modernizirati i profesionalizirati sport utrka deva.

Iako se prijelaz iz elitnog evropskog fudbala u tradicionalni beduinski sport mnogima može učiniti neočekivanim, Pogba naglašava da je potpuno posvećen ovom izazovu. Njegovo interesovanje za “tehnike i strategije” utrka dovelo ga je do dugih sati online istraživanja.

Strast rođena na YouTubeu

Objašnjavajući svoju odluku da investira, Pogba kaže da je postao strastveni gledatelj utrka deva, koristeći slobodno vrijeme kako bi proučavao nijanse sporta koji ima ogromnu kulturnu vrijednost u zemljama Zaljeva.

– Gledao sam popriličan broj utrka na YouTubeu i provodio vrijeme istražujući u slobodno vrijeme pokušavajući razumjeti tehnike i strategije – objasnio je Pogba.

Kao igrač koji je u karijeri osvojio najveće trofeje – uključujući Svjetsko prvenstvo i više titula prvaka Italije – Pogba kaže da prepoznaje šta je potrebno za uspjeh, povlačeći paralelu između fudbala i svog novog ulaganja.

– A ono što mi je upalo u oči je koliko je predanosti potrebno od svih uključenih – dodao je.

– Na kraju krajeva, sport je sport. Zahtijeva srce, žrtvu i timski rad. Ljudi možda ne shvaćaju, ali sport se uvijek nekako povezuje. Bilo da je riječ o nogometu, utrkama deva, boksu, temelji su slični. Potrebna vam je odlučnost, potreban vam je fokus, potrebna vam je disciplina i upornost. To je ono što na kraju čini šampione.

U lovu na novu titulu

Među najintrigantnijim dijelovima njegove priče je osvrt na lični rekord iz prošlosti. Pogba je 2016. godine postao najskuplji fudbaler svijeta kada je za 89 miliona funti prešao u Mančester Junajted, što mu je donijelo globalnu pažnju i veliki pritisak.

– Biti najskuplji nogometaš na svijetu bila je čast, ali je također dolazilo s puno napornog rada, pritiska i odgovornosti – priznao je.

Danas, na potpuno drugačijem tržištu, Pogba ima novi cilj – ponoviti svoj nekadašnji rekord, ali u sasvim neobičnoj kategoriji.

– Posjedovanje najskuplje deve na svijetu jednog dana bio bi prekrasan trenutak potpunog kruga, nešto zabavno, nešto smisleno i nešto što me uzbuđuje. Možda jednog dana to i ostvarimo – rekao je.

