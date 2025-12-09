Od 11. decembra sve se mijenja: Merkur u Strijelcu otkriva istinu koja više ne može da se krije

Merkur 11. decembra ulazi u znak Strijelca, čime počinje period mentalnog širenja, jačeg optimizma i jasnije vizije budućnosti. Merkur vlada logikom, komunikacijom i načinom na koji razmišljamo, pa njegov prelazak u Strijelca, znak znanja, putovanja, hrabrih odluka i istine, donosi potpuno novu energiju, piše naj žena.

Šta donosi Merkur u Strijelcu?

Od trenutka kada Merkur uđe u ovaj vatreni znak, mnogi će osjetiti snažan poriv da istražuju nova područja, uče i razmišljaju „šire“. Razgovori postaju življi, direktniji i dublji, a fokus prelazi sa sitnih detalja na širu sliku:

– filozofska pitanja

– budući planovi

– životne vizije

– motivacije i lična uverenja

Strijelac je znak iskrenosti, pa komunikacija postaje hrabrija i otvorenija, iako ponekad manje taktična.

Idealno vrijeme za planove i nove početke

Tranzit Merkura kroz Strijelca posebno povoljno utiče na:

– planiranje putovanja

– dugoročne odluke

– učenje i studije

– pisanje i kreativno izražavanje

Razmišljanje postaje inspirisano i slobodno, lakše povezujemo ideje, a vizija budućnosti dobija jasnije obrise.

Mogući izazovi

Iako ovaj period donosi veliki nalet optimizma i inspiracije, može otežati fokus na precizne zadatke. Obaveze koje zahtevaju detaljan rad mogu zahtjevati dodatnu koncentraciju.

Ulazak Merkura u Strijelca otvara prostor za hrabre odluke, iskrene razgovore i ogroman mentalni rast. Ovo je savršen trenutak za nova poglavlja, velike ideje i širenje ličnih granica, jer energija Strijelca podstiče sve što je veliko, slobodno i dalekosežno.

