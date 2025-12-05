Svaštara

Najsiromašniji znak u decembru: Čeka ga potpuni kolaps pred kraj 2025. godine

2.9K  
Objavljeno prije 19 minuta

Astrološki gledano, kraj godine uvijek nosi sa sobom određenu dozu pritiska – kako emotivnog, tako i materijalnog. Decembar je mjesec kada se sumiraju rezultati, podvlače crte, vraćaju dugovi i donose važne odluke vezane za novac i sigurnost.

 Shutterstock

Pod uticajem snažnih planeta, mnogi znakovi prolaze kroz unutrašnja preispitivanja, ali jedan će posebno imati osjećaj kao da je na udaru sudbine kada je finansijska strana u pitanju.

U decembru, znak koji može imati najizraženiji osjećaj oskudice i finansijskog pritiska je Djevica. Ne mora značiti da će stvarno ostati bez novca, već da će kroz okolnosti imati utisak gubitka, manjka ili nesigurnosti.

Povećani troškovi, ulaganja u druge ljude, neplanirani izdaci ili osjećaj da se trud ne isplati odmah – sve to može Djevici stvoriti osjećaj da se nalazi u najsiromašnijoj fazi godine.

Ono što ovaj period čini posebno izazovnim jeste njihova potreba za kontrolom i perfekcionizmom, pa ih svako odstupanje od plana mentalno opterećuje više nego ostale znakove, prenosi portal Direktno.

Ipak, ovo je samo prolazna faza koja Djevice uči da pametnije upravljaju novcem, da više vjeruju intuiciji i da ne nose sav teret same.

Paradoksalno, upravo Djevica iz ovog perioda može izaći finansijski pametnija nego ikad – jer svaki pad nosi i važnu lekciju.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh