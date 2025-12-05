Najsiromašniji znak u decembru: Čeka ga potpuni kolaps pred kraj 2025. godine

Pod uticajem snažnih planeta, mnogi znakovi prolaze kroz unutrašnja preispitivanja, ali jedan će posebno imati osjećaj kao da je na udaru sudbine kada je finansijska strana u pitanju.

U decembru, znak koji može imati najizraženiji osjećaj oskudice i finansijskog pritiska je Djevica. Ne mora značiti da će stvarno ostati bez novca, već da će kroz okolnosti imati utisak gubitka, manjka ili nesigurnosti.

Povećani troškovi, ulaganja u druge ljude, neplanirani izdaci ili osjećaj da se trud ne isplati odmah – sve to može Djevici stvoriti osjećaj da se nalazi u najsiromašnijoj fazi godine.

Ono što ovaj period čini posebno izazovnim jeste njihova potreba za kontrolom i perfekcionizmom, pa ih svako odstupanje od plana mentalno opterećuje više nego ostale znakove, prenosi portal Direktno.

Ipak, ovo je samo prolazna faza koja Djevice uči da pametnije upravljaju novcem, da više vjeruju intuiciji i da ne nose sav teret same.

Paradoksalno, upravo Djevica iz ovog perioda može izaći finansijski pametnija nego ikad – jer svaki pad nosi i važnu lekciju.

