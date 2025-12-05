Kupio burek u pekari i prestravio se s prvim zalogajem: Svašta su ljudi nalazili u hrani, ali ovo je moglo ubiti!

Kupci jedne pekare u Podgorici ostali su u šoku nakon što su u bureku pronašli zihernadlu!

Na Instagram stranici “Podgorički vremeplov” objavljena je fotografija bureka iz kojeg jasno viri zihernadla. Jedan od pratioca popularne Instagram stranice tvrdi da je zihernadlu pronašao u tijestu, prenosi Espreso.

– Јavio se pratilac sa neobičnim i veoma opasnim ‘dodatkom’ u bureku – navodi se uz fotografiju.

Ističu da je burek kupljen u jednoj od pekara u Podgorici, ali ima lokala nije objavljeno.

– Vodite računa, i vi kao radnje i mi kao kupci, kako bi se izbjegle nepriјatne i potenciјalno opasne situaciјe – dodaje se u postu uz navod da je slučaj prijavljen inspekciji.

Pojedini pratioci sumnjaju da je neko možda podmetnuo zihernadlu u burek, dok drugi ističu da se u hrani svašta može pronaći – od dlake do dijelova glodara.

– Samo tamo gdje vi spremate hranu možete sve uslove da kontrolišete – pisali su pojedini korisnici Instagrama.

Neki su se i šalili u komentarisali da burek sa zihernadlom “nije burek nego pita”.

“Ostavili umjesto čačkalice, da imate posle da pročačkate zube”, “Mora da se unosi gvožđe u organizam, na ovaj ili onaj način”, redali su se komentari.

