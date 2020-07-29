BiH

Potuklo se više srednjoškolaca tokom velikog odmora na Marijin Dvoru, najmanje jedan povrijeđen

5.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da su u tučnjavi učestvovali učenici Srednje škole metalskih zanimanja

U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do fizičkog obračuna u kojem je učestvovalo više maloljetnika, a najmanje jedan učenik zadobio je tjelesne povrede.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da su u tučnjavi učestvovali učenici Srednje škole metalskih zanimanja.

“U 11.45 sati škola je obavijestila Policijsku upravu da je učenika Srednje škole metalskih zanimanja napalo više učenika iste škole, tokom velikog odmora. Nakon što bude kompletirana ljekarska obrada učenika, bit će poznato kakve će mjere biti poduzete u vezi s učesnicima ovog događaja”, saopćeno je iz MUP-a KS.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh