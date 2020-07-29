Potuklo se više srednjoškolaca tokom velikog odmora na Marijin Dvoru, najmanje jedan povrijeđen

U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do fizičkog obračuna u kojem je učestvovalo više maloljetnika, a najmanje jedan učenik zadobio je tjelesne povrede.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da su u tučnjavi učestvovali učenici Srednje škole metalskih zanimanja.

“U 11.45 sati škola je obavijestila Policijsku upravu da je učenika Srednje škole metalskih zanimanja napalo više učenika iste škole, tokom velikog odmora. Nakon što bude kompletirana ljekarska obrada učenika, bit će poznato kakve će mjere biti poduzete u vezi s učesnicima ovog događaja”, saopćeno je iz MUP-a KS.

