“Ne napadajte nas zbog gluposti”

„Kruže glasine da će Europska komisija kazniti X stotinama milijuna dolara zbog nesudjelovanja u cenzuri. EU bi trebala podržavati slobodu govora, a ne napadati američke tvrtke zbog gluposti“, napisao je Vance na X-u preko noći.

Rumors swirling that the EU commission will fine X hundreds of millions of dollars for not engaging in censorship. The EU should be supporting free speech not attacking American companies over garbage. — JD Vance (@JDVance) December 4, 2025

Vlasnik X-a Ilon Mask odmah mu je zahvalio kratkim komentarom: “Mnogo cenim ovo”.

Europska komisija pokrenula je formalni postupak protiv X prema zakonu DSA još u prosincu 2023., otprilike godinu dana nakon što je Musk kupio Twitter i preimenovao ga u X.

Istraga je formalno još uvijek u tijeku, nakon što je Komisija u preliminarnim nalazima iz srpnja 2024. optužila X za kršenje svojih obveza transparentnosti i plave značke, a odluka bi mogla biti donesena već u petak. Prema pravilima EU-a, tvrtke mogu biti kažnjene do 6 posto svojih globalnih godišnjih prihoda, izvještava Politico .

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošli je tjedan izrazio nezadovoljstvo sporim tempom istraga Bruxellesa o američkim tehnološkim divovima, pridružujući se sve većim kritikama da je blok prespor u provedbi DSA-e unatoč pritisku SAD-a.

