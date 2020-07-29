Svijet

“Ne napadajte nas zbog gluposti”

Objavljeno prije 1 sat

Američki potpredsjednik JD Vance oštro je reagirao na način na koji EU provodi svoja digitalna pravila (DSA), rekavši da Bruxelles ne bi trebao “napadati američke tvrtke zbog gluposti”.

„Kruže glasine da će Europska komisija kazniti X stotinama milijuna dolara zbog nesudjelovanja u cenzuri. EU bi trebala podržavati slobodu govora, a ne napadati američke tvrtke zbog gluposti“, napisao je Vance na X-u preko noći.

Vlasnik X-a Ilon Mask odmah mu je zahvalio kratkim komentarom: “Mnogo cenim ovo”.

Europska komisija pokrenula je formalni postupak protiv X prema zakonu DSA još u prosincu 2023., otprilike godinu dana nakon što je Musk kupio Twitter i preimenovao ga u X.

Istraga je formalno još uvijek u tijeku, nakon što je Komisija u preliminarnim nalazima iz srpnja 2024. optužila X za kršenje svojih obveza transparentnosti i plave značke, a odluka bi mogla biti donesena već u petak. Prema pravilima EU-a, tvrtke mogu biti kažnjene do 6 posto svojih globalnih godišnjih prihoda, izvještava Politico .

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošli je tjedan izrazio nezadovoljstvo sporim tempom istraga Bruxellesa o američkim tehnološkim divovima, pridružujući se sve većim kritikama da je blok prespor u provedbi DSA-e unatoč pritisku SAD-a.


