Upućen prijedlog da se penzije u Federaciji povećaju za najmanje 20 posto

Velika većina penzionera u BiH živi na samom rubu opstanka. Ova kategorija u oba entiteta posljednjih mjeseci pozorno prati svaku informaciju o tome hoće li im s novom godinom penzije rasti i koliko, piše Večernji list BiH.

Najniža penzija u FBiH trenutno iznosi 599 KM, zajamčena je oko 715 KM, prosječna se kreće oko 760 KM. U praksi to znači da je veliki broj penzionera ostao u zoni skromnog standarda, posebno oni koji već godinama primaju najniže iznose.

Rast cijena hrane, režija i osnovnih potrepština doveo je do toga da penzioneri sve glasnije upozoravaju na potrebu hitnog povećanja najnižih primanja. Očekuju promjene koje bi osigurale da iznos penzije prati realne životne troškove, a ne samo statističke pokazatelje. Njihovi zahtjevi najčešće se odnose na povećanje minimalne penzije i uvođenje pravednije raspodjele kako bi se smanjio jaz između onih koji primaju 599 KM i onih čija penzija prelazi 1000 KM.

U pripremi se nalazi nacrt izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa drugačiju raspodjelu. Prema tom prijedlogu, najniža penzija bila bi povećana na oko 700 KM, što bi donijelo olakšanje desecima hiljada korisnika.

Međutim, istodobno bi penzije ostvarene sa samo 15 godina staža bile manje nego sada jer bi se novi model jače oslanjao na dužinu staža i uplaćene doprinose. Ovakav pristup otvorio je rasprave o tome je li sistem pravedniji ili će dovesti do novih nejednakosti. Iako je nacrt tehnički pripremljen, mala je vjerovatnost da će biti usvojen do kraja godine.

Nedostatak političke suglasnosti, financijska neizvjesnost i potreba za dodatnim analizama značajno usporavaju proces. Prelazak na novi model zahtijevao bi više vremena i usklađivanje proračunskih obveza, pa je realno očekivati da se odluka odgodi. Ako do usvajanja ne dođe, ostaje isti sustav kao i sada. To znači da će iznosi penzija biti zadržani u postojećim okvirima, uz redovito usklađivanje koje se očekuje u proljeće. Visina usklađivanja ovisi o rastu prosječne plaće i indeksu potrošačkih cijena, zbog čega penzioneri mogu očekivati određeno povećanje, ali ne i promjene koje bi bitno poboljšale njihov standard. U tom slučaju, kolike su danas penzije, ostat će okvir u kojem će penzioneri živjeti i idućih mjeseci, bez reforme koja bi unijela veće pomake.

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić i Almedin Aliefendić uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PIO. Oni su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog da se u proračunu za iduću godinu nađe prijedlog prema kojem će se povećati penzije za minimalno 20% kao minimum pravednosti.

– Uvažavajući činjenicu da Vlada Federacije BiH tokom 2025. godine nije dostavila u parlamentarnu proceduru najavljeni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te uzimajući u obzir složenu socioekonomsku situaciju penzionera u FBiH, pristupili smo izradi ovog prijedloga zakona u cilju unaprjeđenja ekonomsko-socijalnog položaja penzionerske populacije, počevši od 1. januara 2026. Napominjemo da su predstavnici Vlade ranije najavljivali određene promjene, međutim, kako ide kraj godine, sve manje se o tome priča – ističu oni u svom prijedlogu, prenosi Avaz.

Navode da su penzioneri među najugroženijim građanima, koji su suočeni s inflacijom, svakodnevnim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica i naglim rastom cijena komunalija i električne energije. Poručuju da penzioneri žive ispod granice dostojanstva te su sada potisnuti na marginu, što se mora promijeniti. S druge strane, najniža penzija u RS-u iznosi 330, a prosječna 652 KM. Posljednje povećanje bilo je u augustu ove godine, za 3%, nakon čega je penzionerski minimum porastao za nepunih 10 KM, a prosjek za nepunih 20 KM. U najavi je novo, redovito povećanje od januara iduće godine. I dok se prvi penzioner RS-a Ratko Trifunović nadao da ono neće biti ispod 10%, lider SNSD-a Milorad Dodik je presjekao i obznanio da će penzioneri dobiti povećanje od 6,25%. Trifunović se od tada ne oglašava, ali se penzioneri odmah aktiviraju čim se spomenu penzije. Nemaju oni ništa protiv svojih kolega iz FBiH, ali ne mogu biti ravnodušni na to da je u FBiH minimalna penzija veća za 270 KM, a prosječna za 110 KM…

