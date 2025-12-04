5 znakova doživjet će velike promjene: Pun Mjesec 5.12. pokreće životni reset

Ovaj pun Mjesec posebno snažno osjeća 5 znakova Zodijaka, kod njih ova lunacija dira ključna životna područja i potiče konkretne prekretnice.

Posljednji puni Mjesec 2025. događa se u znaku Blizanaca i ujedno je treći, završni Super Mjesec u godini. U pozadini su već odrađeni veliki pomaci: Saturn je na završnim stupnjevima Riba, Neptun se nakon prvog ulaska u Ovna vratio u završni stupanj Riba, a Uran se nakon kratkog boravka u Blizancima retrogradno povukao natrag u kasne stupnjeve Bika.

Zbog toga je lunacija djeluje kao trenutak u kojem postaje vidljivo što iz 2025. može s Vama dalje, a čemu je prošao rok trajanja.

Blizanci

Pun Mjesec je u Vašem znaku pa tema nije situacija izvana, već način na koji doživljavate sebe. Tijekom 2025. već ste osjetili da se oko Vas puno toga mijenja. Saturn u Ribama pritišće karijerni i društveni dio života, Neptunov pomak najavljuje novi smisao i drugačiji način traženja, a Uranov kratak boravak u Blizancima daje osjećaj da će se Vaš mentalni i komunikacijski svijet u idućim godinama snažno mijenjati.

Puni Mjesec u Blizancima postavlja vrlo jednostavno pitanje: koja verzija Vas ima pravo ući u sljedeću godinu, a koju ste prerasli? Mnogi Blizanci u ovom razdoblju shvaćaju da više ne mogu istovremeno zadržavati staru sliku o sebi i graditi novi život. To se može odraziti na posao, odnose, način komunikacije pa čak i na stil, tijelo i odnos prema zdravlju.

Ovo je faza u kojoj Blizanci mogu vrlo svjesno odlučiti da prestaju igrati uloge koje im više ne stoje. Radi o jasnom odmaku od svega što ih prisiljava da se prave manjima i skromnijima nego što jesu.

Neki će završiti odnose u kojima se od njih očekuje da stalno budu prilagodljivi, drugi će mijenjati profesionalni identitet, treći prestati dijeliti sebe na dvije verzije: jednu za javnost i jednu za privatne trenutke.

Događaji koji se odvijaju oko ove lunarne faze mogu biti jako vidljiviji. Može se dogoditi važan razgovor ili promjena statusa. Blizanci koji dopuste da ovaj puni Mjesec postane okidač za novu razinu iskrenosti prema sebi ulaze u sljedeću godinu uz osjećaj da napokon žive u skladu s onim što su dugo osjećali iznutra.

Djevica

Kod Djevica ovaj puni Mjesec snažno obasjava područje karijere, profesionalne uloge i društvenog položaja. Sve što se tiče posla, ugleda, odgovornosti i dugoročnih ciljeva dolazi u prvi plan. Nije presudno je li neko formalno napredovao ili promijenio radno mjesto; važnije je pitanje koliko se sadašnji smjer poklapa s onim što Djevica osjeća kao svoj prirodan poziv.

Saturn u Ribama istovremeno potpuno konkretizira temu odnosa jedan na jedan. Djevice dobivaju zrcalo kroz partnerstva – bilo ljubavna, bilo poslovna. Ako je posao postao centar života, a odnos trpi, upravo sada se vidi koliko dugo je to trajalo. Ako se Djevica stalno prilagođava partneru i odustaje od vlastitih potreba, može postati jasno da takav model više nije održiv.

Zdravlje je također u fokusu. Djevice su sklone raditi i kada bi se drugi već odavno zaustavili. Puni Mjesec u Blizancima, u kombinaciji s dugotrajnim Saturnovim pritiskom, vrlo često „uključi alarm“ kroz tijelo. Umor koji se ne može ignorirati, problem sa spavanjem, smanjena koncentracija ili osjećaj da je živčani sustav stalno prenapregnut govore da se mora nešto mijenjati.

Ovaj period kod Djevica donosi i jasniji osjećaj da je vrijeme za pomake koji trebaju biti konkretni. Može se raditi o prelasku na ulogu koja bolje iskorištava njihove vještine, o traženju pravednijih uvjeta, o napuštanju obrasca u kojem pristaju na sve iz straha da će ispasti „nezahvalni“.

Puni Mjesec u Blizancima pomaže im da svoju priču o poslu, ulozi i uspjehu artikuliraju preciznije, bez suvišnog uljepšavanja i bez samozavaravanja.

Strijelac

Za Strijelce se puni Mjesec u Blizancima odvija preko osi partnerstava. Sunce je u njihovu znaku, Mjesec nasuprot, pa je vrlo očito da je fokus na tome kako funkcioniraju u modelu „ja i ti“. U to spadaju i ljubavne veze i brakovi i važna poslovna partnerstva, odnosi s klijentima, ali i ljudi s kojima su u otvorenom sukobu.

Kroz cijelu 2025. Strijelci su bili suočeni s temama domu, obitelji i temeljnog osjećaja sigurnosti, budući da je Saturn prolazio kroz područje koje govori o korijenima. Sada je Saturn već u direktnom hodu i jasno se vidi koliko je to utjecalo na izbor partnera, način življenja u zajedničkom prostoru ili na odluke oko obiteljskih struktura. Puni Mjesec u Blizancima ovdje pokazuje stvarno stanje odnosa, a ne onoga što se željelo da odnos bude.

Ovo je vrijeme u kojem Strijelci shvaćaju da je potrebno uskladiti vlastitu istinu s načinom na koji žive u partnerstvu. Ako su godinama pristajali na kompromis koji ih iznutra nagriza, sada im je teško više se pretvarati da je sve u redu. Ako su u ime slobode izbjegavali dublju odgovornost, postaje jasno što to čini drugoj osobi.

Dinamika u kojoj jedna strana stalno spašava odnos, a druga izbjegava suočavanje, sada postaje neodrživa. Puni Mjesec u Blizancima donosi razgovore u kojima se postavljaju pitanja koja se dugo odgađala: što tko želi, gdje prestaje tolerancija, što se može mijenjati, a što ne. Neki će odnosi na taj način dobiti priliku za novi početak, s realnijim dogovorima i manje idealiziranja. Drugi će se završiti bez dramatičnih scena, ali s jasnim razumijevanjem da je zajednički put odrađen.

Strijelci koji ulaze u novu vezu mogu se suočiti s vrlo brzim osvještavanjem toga ima li taj odnos dubinu i potencijal ili je samo prolazna epizoda. Kod dugotrajnih veza radi se o ispitivanju koliko partnerstvo može pratiti promjene kroz koje Strijelac prolazi u ostatku života. Odluke donesene u ovom periodu često dugoročno određuju tko će imati pristup njihovom najintimnijem životnom prostoru u godinama koje slijede.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj puni Mjesec aktivira zonu radosti, kreativnih projekata, ljubavnih priča i svega što doživljavaju kao izražavanje vlastite osobnosti. Mjesec u Blizancima naglašava njihov odnos prema igri, inspiraciji, hobijima, djeci i svemu onome što se radi „iz sebe“, a ne samo zbog obaveze.

Kroz 2025. Saturn u Ribama stavlja fokus na područje novca i osobne vrijednosti. Uran nagovještava da se njihov odnos prema kreativnosti i praktičnoj strani života mora uskladiti. Puni Mjesec sada na površinu iznosi pitanje koliko ozbiljno Vodenjak shvaća ono što ga doista veseli.

Ako već dugo postoji ideja, projekt, talent ili hobi koji cijelo vrijeme stoji po strani, ovo je trenutak u kojem frustracija zbog odgađanja može postati jako jasna. Vodenjaci su skloni svoje originalne ideje relativizirati, nazivati ih „nečim usput“ ili „nečim što nitko neće razumjeti“. Puni Mjesec u Blizancima pokazuje da upravo tu, gdje su najviše različiti, leži potencijal za novu vrstu ispunjenosti.

Ljubavne priče u ovom periodu također dobivaju specifičan ton. Ako se radi o vezi u kojoj nema prostora za iskrenost, humor, zajedničko stvaranje i radost, Vodenjak to sada vidi jasnije. Ako je, suprotno, dugo štitio svoj prostor do te mjere da nikome nije dopustio pristup, postaje vidljivo da takav zid ne služi više ničemu. Pitanje nije treba li pristati na bilo kakav odnos, nego postoji li netko s kim se može dijeliti ono što je iznutra najživlje.

Društveni krug se u ovom razdoblju prirodno filtrira. Vodenjaci spontano teže ljudima s kojima mogu razmjenjivati ideje, planove i kreativne impulse bez da se osjećaju čudno. Oni koji ih doživljavaju kao „previše“ ili koji ih stalno spuštaju na zemlju, a da im ne nude stvarnu podršku, polako odlaze u drugi plan.

Puni Mjesec u Blizancima ovdje djeluje kao jasan podsjetnik da radost ne treba čekati „bolje vrijeme“. Onaj tko sada odluči odvojiti vrijeme i energiju za svoje projekte, interese ili ljubavni život, šalje vrlo konkretnu poruku i sebi i svemiru: ono što me veseli važno je, nije višak. Upravo kroz tu odluku Vodenjak mijenja ton sljedeće godine.

Ribe

Ribe ovaj puni Mjesec osjećaju prije svega kroz teme doma, obitelji i unutarnjeg svijeta. Nakon dugog razdoblja u kojem je Saturn u njihovom znaku tražio trezveniji pogled na vlastite granice i odgovornosti, sada se vidi kako se to odrazilo u praksi. Pitanje nije samo tko formalno živi s njima, nego kakvu emocionalnu klimu imaju u prostoru u kojem borave.

Puni Mjesec u Blizancima može pokrenuti razgovore oko preseljenja, preuređenja, dijeljenja prostora ili drugačije organizacije obiteljskog života. U nekim slučajevima radi se o vrlo konkretnim situacijama, a u drugima o unutarnjem pomaku u kojem Ribe prestaju pristajati na to da uvijek budu te koje sve drže pod kontrolom.

Neptunovo izmjenjivanje boravka u Ribama i Ovnu tijekom 2025. dodatno naglašava prijelaz iz duhovnosti u kojoj je naglasak bio na podnošenju i tihoj izdržljivosti u duhovnost u kojoj je naglasak na izboru. Pitanje je jasnije: što znači voditi duhovno svjestan život u praksi, u vlastitom domu, sa stvarnim ljudima i njihovim manama, a ne u idealnoj slici.

Ribe u ovom periodu često uviđaju koliko su godinama prirodno preuzimale uloge savjetnika, terapeuta, roditelja svima, a koliko su rijetko tražile isto zauzvrat.

Puni Mjesec osvjetljava koliko ih to iscrpljuje i koliko je važno da njihov dom postane mjesto regeneracije, a ne stalnog dežurstva. To može dovesti do odluke da se neke obaveze redistribuiraju, da se jasnije postave granice prema članovima obitelji ili da potraže podršku izvana umjesto da sve drže u sebi.

Ovo razdoblje nije nužno spektakularno izvana, ali je iznutra izrazito značajno. Radi se o završavanju karmičkog obrasca koji je započeo još 2023. godine, u kojem su mnoge Ribe učile razliku između suosjećanja i samoponištavanja. Puni Mjesec u Blizancima im daje mogućnost da sve to jasno formuliraju u svojim mislima i riječima i da na temelju toga donesu konkretne odluke o tome kako žele živjeti u sljedećem ciklusu.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari