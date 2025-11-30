Slavlje u decembru: Kraj 2025. donosi posebno iznenađenje za 4 znaka, sve će biti kako su zamislili

Četiri horoskopska znaka doživljavaju duboko blagostanje i sreću u decembru 2025. godine, jer je nedavna sezona retrogradnih kretanja zamjenjena mnogo povoljnijom energijom.

Decembar je manje stresan za sve, ali ovi znakovi privlače više izobilja i radosti nego što su iskusili dugo vremena.

Rak

Sa Saturnom u Ribama koji pravi trigon sa vašim Suncem u decembru, dolazi opšta stabilnost i rast. S obzirom na to da dve najvažnije planete aspektuju vaše Sunce na veoma pozitivan i produktivan način, decembar 2025. obećava duboko blagostanje.

Kada Sunce (20. decembra) i Mars (15. decembra) napuste Strijelca, ulaze u vašu Sedmu Kuću partnera, premještajući fokus na one koji su vam najbliži. Ulaskom Venere u Jarca (24. decembra), planeta ljepote i ljubavi takođe ulazi u vašu Sedmu Kuću, privlačeći druge ka vama i stvarajući romantičan i prosperitetan kraj godine.

Lav

Decembar za vas sija najsjajnije, Lavovi, donoseći ne samo izobilje već i povećanu želju za zabavom! Iako je Jupiter u vašoj 12. Kući (podsvest/skriveno), doživljavate suptilno emocionalno iscjeljenje, uz pomoć koja vam stiže u posljednjem trenutku, ako vam zatreba.

Sunce tranzitira vašom Petom Kućom ljubavi i prijateljstva sve do 20. decembra. Mars takođe tranzitira vašu Petu Kuću ljubavi do 15. decembra, što će značajno povećati vašu želju za druženjem i zabavom.

Strijelac

Decembar će za vas biti mesec izobilja i sreće, Strijelčevi, jer ključne planete – Sunce, Merkur, Mars i Venera – ulaze u vaš znak ili su već u njemu.

Sunce ostaje u Strijelcu do 20. decembra, što vaš rođendanski mesec čini periodom u kojem se osjećate najviše ,,svoji”. Merkur u vašem znaku stavlja komunikaciju u prvi plan. Mlad Mesec 19. decembra takođe se dešava u vašem znaku, služeći kao snažan energetski reset.

Jarac

Decembar 2025. je jedan od najboljih meseci u godini za vas, Jarčevi. Ovo je vaš rođendanski mjesec, i sa Suncem u vašem znaku od 21. decembra do 20. januara, osećate se udobnije u svojoj koži.

Mars ulazi u vaš znak 15. decembra, označavajući početak novog dvogodišnjeg ciklusa povećane energije i ambicije. Jupiter je u vašoj Sedmoj Kući partnera, povećavajući vašu sreću u odnosima, bilo poslovnim ili privatnim, prenosi Elle.

