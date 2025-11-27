Vrijeme je za njih relativan pojam: Znakovi koji kasne

Poznajete li onaj osjećaj kada sjedite u kafiću i nervozno gledate na sat, pitajući se gdje je osoba koju čekate već dvadeset minuta? Iako se to može dogoditi svakome, astrolozi tvrde da su neki horoskopski znakovi jednostavno rođeni s drugačijim osjećajem za vrijeme. Za njih, sat nije strogi gospodar, već samo prijedlog, a kašnjenje je gotovo dio njihovog šarma, piše index.

Strijelac

Strijelac je vječni optimist i avanturist zodijaka koji živi u trenutku. Njihovo kašnjenje rijetko je zlonamjerno; ono je posljedica njihove nezasitne znatiželje. Na putu do vas, Strijelac će vjerojatno primijetiti novu knjižaru, sresti starog prijatelja ili odlučiti da je baš sada savršen trenutak za isprobavanje onog novog sladoleda. Vrijeme za njih leti dok se zabavljaju, a koncept strogih rasporeda jednostavno se ne uklapa u njihov slobodni duh.

Kada se Strijelac napokon pojavi, obično to učini sa širokim osmijehom, zaraznom energijom i nevjerojatnom pričom o tome zašto kasni. Teško se na njih ljutiti jer njihova pozitivna narav i iskrene isprike brzo otope svaku frustraciju. Oni jednostavno vjeruju da će se sve riješiti i da je važnije iskustvo koje su putem doživjeli, nego točnost u minutu.

Ribe

Ribe su sanjari zodijaka koji plove kroz život vođeni intuicijom, a ne satom. Njihov unutarnji svijet toliko je bogat i živopisan da se lako izgube u vlastitim mislima, zaboravljajući na vrijeme i obveze u vanjskom svijetu. Pripremanje za izlazak za Ribu nije logistički zadatak, već kreativan proces koji može uključivati dugo tuširanje, slušanje glazbe ili jednostavno gledanje kroz prozor.

Njihov vladar Neptun, planet iluzija i snova, čini granice vremena nejasnima. Ribe ne kasne namjerno kako bi nekoga iznervirale; one jednostavno funkcioniraju u drugačijoj vremenskoj zoni. Njihova empatična priroda znači da će im biti iskreno žao ako su vas uzrujale, ali nemojte se iznenaditi ako se ista situacija ponovi i sljedeći put.

Blizanci

Blizanci imaju mozak koji radi brzinom svjetlosti, neprestano žonglirajući s tisuću misli, ideja i planova. Upravo ta mentalna agilnost često je uzrok njihovog kašnjenja. Blizanac će se spremati za sastanak s vama, ali će u međuvremenu odgovoriti na tri poruke, započeti online istraživanje o nekoj zanimljivoj temi i dogovoriti kavu za kasnije. Njihova sposobnost multitaskinga istovremeno je njihov dar i prokletstvo.

Oni često precijene svoje sposobnosti i podcijene vrijeme potrebno za obavljanje zadataka. U njihovoj glavi, sve se može stići.

