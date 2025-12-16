Svaštara

Orhideje vam ne cvjetaju? Isprobajte trik koji vraća raskoš i vitalnost ovoj biljci

Objavljeno prije 46 minuta

Orhideje važe za kraljice sobnih biljaka – prelijepe su, ali i izuzetno zahtjevne za održavanje. Traže puno svjetlosti, pažljivo zalivanje i redovnu prihranu. Ako vaša orhideja mjesecima odbija da cvjeta, pre nego što kupite skupa specijalizovana đubriva, isprobajte jednostavan trik sa namirnicom koju svi imamo kod kuće, piše “Lepa i Srećna”.

Orhideje koje tvrdoglavo odbijaju da procvjetaju mogu se “probuditi” pomoću vode sa sastojkom koji svi imamo u kuhinji. Irena iz Zrenjanina koja decenijama uzgaja orhideje u svojoj kući koristi trik zahvaljujući kom može da preporodi ovu sobnu ljepoticu brže nego što biste pomislili. Ona tvrdi da rezultati u vidu raskošnih cvjetova na dugim stabljikama stižu nevjerovatno brzo.

“Stavite kašiku pirinča u 100 ml vode i ostavite da tako odstoji 24 sata. Poslije 24 sata procedite tečnost i svaku orhideju prelijte kašikom tog rastvora jednom u 15 dana”, otkriva Irena.

Prema njenim riječima, pirinčana voda sadrži male, ali dragocene količine minerala poput kalijuma, magnezijuma i cinka, koji direktno utiču na vitalnost biljke i njenu sposobnost da formira nove cvjetove.

Višak tečnosti možete da sačuvate u frižideru ili da zamrznete i koristite po potrebi, samo je važno da prije upotrebe ova pirinčana voda za orhideje odstoji na sobnoj temperaturi, prenosi Novi.


