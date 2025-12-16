Koje namirnice nikada ne biste trebali kombinovati s magnezijem

Magnezij se može uzimati u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Međutim, najbolje je izbjegavati uzimanje dodataka magnezija s određenom hranom i pićima jer mogu utjecati na to koliko dobro vaše tijelo apsorbuje magnezij.

Hrana bogata vlaknima

Iako je hrana bogata vlaknima izvrstan izbor za cjelokupno zdravlje, ne biste trebali kombinovati hranu bogatu vlaknima s dodacima magnezija.

“Najbolje je izbjegavati hranu bogatu vlaknima kada uzimate magnezij. Vlakna se mogu vezati za magnezij, pomičući ga kroz probavni sistem, a istovremeno sprječavajući njegovu apsorpciju u krvotok”, rekla je za Health liječnica Leigh Erin Connealy.

Uz to, prehrana bogata magnezijem obično može nadoknaditi smanjenu apsorpciju uzrokovanu većim unosom vlakana. Ipak, najbolje je izbjegavati uzimanje dodataka magnezija uz hranu bogatu vlaknima kako biste osigurali maksimalnu korist.

Hrana bogata fitinskom kiselinom

Fitinska kiselina je spoj koji se nalazi u hrani bogatoj vlaknima, poput graha i žitarica.

“Namirnice s visokim udjelom fitinske kiseline uključuju cjelovite žitarice, mahunarke (poput graha i leće) te orašaste plodove i sjemenke”, navodi farmaceut Jobby John.

Kada ga konzumirate istovremeno s dodatkom magnezija, fitinska kiselina se veže za magnezij, stvarajući netopljivi spoj koji vaše tijelo ne može apsorbovati.

“Neke namirnice bogate fitinskom kiselinom uključuju orašaste plodove i sjemenke, poput badema, kikirikija, chia sjemenki i lanenih sjemenki, grah i cjelovite žitarice, poput smeđe riže, kukuruza i kvinoje. Da biste maksimalno iskoristili dodatke magnezija, pričekajte oko dva sata između uzimanja magnezija i uživanja u ovoj hrani”, rekla je liječnica Connealy.

Hrana s visokim udjelom oksalata

Neke namirnice, poput povrća, poput špinata, bogate su antinutrijentnim spojevima koji se nazivaju oksalati. Oksalati se vežu za minerale u vašem probavnom sistemu, što otežava tijelu njihovu apsorpciju.

“Namirnice koje su posebno bogate oksalatima su špinat, rabarbara, lišće cvekle i bademi”, rekla je dijetetičarka Helen Tieu.

Budući da hrana bogata oksalatima može smanjiti apsorpciju magnezija, najbolje je izbjegavati konzumiranje te hrane neposredno prije uzimanja dodatka magnezija.

Alkoholna i kofeinska pića

Alkohol i kofein povećavaju izlučivanje minerala urinom, poput magnezija. Prekomjerna konzumacija alkohola može ometati apsorpciju magnezija, a također povećava njegovo izlučivanje putem bubrega, što može dovesti do nedostatka.

Prekomjerni unos alkohola može poništiti koristi suplementacije magnezijem i može dovesti do zdravstvenih problema poput ozbiljnog nedostatka vitamina i minerala, bolesti jetre i drugih.

Za cjelokupno zdravlje i optimalnu apsorpciju minerala, najbolje je ograničiti unos alkoholnih pića i izbjegavati pijenje velikih količina kofeina .

Gazirana pića

Gazirana pića sadrže fosfornu kiselinu, spoj na bazi fosfora koji se veže za magnezij i tvori spojeve koje crijeva ne mogu apsorbirati. To smanjuje količinu magnezija dostupnog tijelu.

Fosforna kiselina također može ometati apsorpciju kalcija. Kalcij i magnezij ključni su za zdravlje kostiju, a previše gaziranih pića može dovesti do problema s kostima, poput povećanog rizika od prijeloma.

Kako biste podržali optimalnu apsorpciju minerala i cjelokupno zdravlje kostiju, najbolje je ograničiti unos gaziranih pića i izbjegavati pijenje gaziranih pića dok uzimate mineralne dodatke prehrani.

