Severe Weather Europe: Jaka ciklona putuje prema Europi, moguće poplave

Eksplozivna bombogeneza nad Atlantikom

U tijeku je praćenje eksplozivne bombogeneze koja se odvija u blizini Newfoundlanda, s ekstremnim padom središnjeg tlaka zabilježenim u utorak ujutro. Pad tlaka toliko je brz da dvostruko premašuje kriterije za takozvanu ciklonu-bombu. Riječ je o najintenzivnijoj oluji na sjevernom Atlantiku dosad ove sezone, prenosi Index.hr.

Pojam bombogeneza označava iznimno brz razvoj ciklone, pri čemu središnji tlak padne za više od 24 mbar unutar 24 sata. Ekstremno jačanje potaknuto je prodorom ledene zračne mase sa sjeveroistoka SAD-a i istočne Kanade.

Satelitske snimke otkrivaju impresivnu, gotovo školsku ciklonalnu strukturu koja se brzo produbljuje, dok meteorološke postaje diljem Newfoundlanda bilježe pad tlaka veći od 5 mbar po satu. Snažni vjetrovi i lokalni uvjeti mećave već su zahvatili to područje.

Vjetrovi uraganske snage i kretanje prema Europi

Južni dio polarnog vrtloga donosi intenzivnu i hladnu jezgru iz istočne Kanade prema Atlantiku, što stvara uvjete za daljnje jačanje duboke ciklone. Istovremeno, iznad Azora i europskog kontinenta nalaze se blokirajuće anticiklone koje formiraju takozvani Omega blok, osiguravajući stabilno i neuobičajeno toplo vrijeme na višim nadmorskim visinama.

Očekuje se da će ciklona do večeras dosegnuti vrhunac intenziteta, s tlakom koji bi mogao pasti na blizu 930 mbar dok se bude nalazila južno od Grenlanda. Oluja će postati vrlo velika, sa širokim poljem snažnih vjetrova uraganske snage.

Iako će se oluja tijekom srijede približiti Europi, ostat će nekoliko stotina kilometara zapadnije prije nego što počne slabiti. Zbog toga se ne očekuje značajniji izravan utjecaj na zapadnu Europu, a snažni vjetrovi uglavnom će se zadržati iznad otvorenog Atlantika.

Obilna kiša za Veliku Britaniju i Irsku

Ipak, gotovo stacionaran položaj duboke ciklone nad Atlantikom izaziva zabrinutost zbog obilnih oborina duž frontalne zone koja se proteže od južne Norveške, preko Velike Britanije i sjeverne Francuske, pa sve do zapada Iberijskog poluotoka.

Ova će stacionarna fronta donositi obilnu kišu najmanje 12 sati, što bi moglo rezultirati lokalnim poplavama, posebno u obalnim područjima južne Engleske i sjeverne Francuske. Do subote bi lokalno moglo pasti između 60 i 120 mm kiše, s najvećom količinom oborina u srijedu.

Najviše kiše očekuje se na planinskim lancima zbog orografskih učinaka, posebice u južnoj Norveškoj, zapadnom dijelu Škotskog visočja i sjevernoj Engleskoj.

Meteorolozi nastavljaju pažljivo pratiti razvoj situacije. Nakon neuobičajeno ranog i značajnog poremećaja polarnog vrtloga ove zime, uvjeti su skloni brzim promjenama, što ujedno čini i prognozu za Božić vrlo izazovnom. Rani trendovi pokazuju hladniji uzorak za SAD i Kanadu, s rastućim potencijalom za snijeg, prenosi Novi.

