Kardiohirurg upozorava: Ove 4 vrste namirnica “aktivno truju” vaše tijelo

U svjetlu ove statistike, dr. Jeremy London, kardiovaskularni i torakalni hirurg iz Georgije, podijelio je spisak namirnica koje strogo izbjegava. Njegova poruka je jasna: “Ako toliko naporno radimo na optimizaciji svog zdravlja, najmanje što možete učiniti je prestati aktivno trovati svoje tijelo”.

Evo četiri kategorije koje je ovaj stručnjak izbacio iz svoje ishrane

Brza hrana: “Jestivi prehrambeni proizvod”

Dr. London izbjegava lance brze hrane jer većinu onoga što nude ne smatra pravom hranom, već “jestivim prehrambenim proizvodima”. Iako su tehnički sigurni za jelo, ovi proizvodi nemaju vitalne hranjive tvari, već su prepuni zasićenih masti, šećera i natrija. Također su ultra-prerađeni aditivima koji izazivaju upalu i povišen krvni pritisak.

Gazirana pića: “Tečna smrt”

Bilo da je riječ o običnim ili dijetalnim verzijama, dr. London ova pića naziva “tečnom smrću”.

Obična gazirana pića: Jedna limenka može sadržavati oko 40 grama šećera, što je ekvivalent četiri krofne. Prekomjeran unos šećera začepljuje arterije i vodi do gojaznosti.

Dijetalna pića: Iako nemaju kalorija, puna su vještačkih zaslađivača poput aspartama, koji su povezani sa srčanim udarima, moždanim udarima i aterosklerozom.

Mliječni proizvodi: Evolucijski argument

Hirurg upozorava da su mliječni proizvodi često bogati zasićenim mastima. Njegov stav temelji se i na logici prirode: “Mi smo jedini sisari koji piju mlijeko izvan djetinjstva, a pijemo ga od druge vrste. Razmislite o tome”.

Alkohol: Toksičan za svaku ćeliju

Konačno, dr. London naglašava da je alkohol “apsolutno toksičan za svaku ćeliju u našem tijelu”. Čak i umjerena upotreba može povećati rizik od srčanih bolesti i oštetiti srčani mišić, stanje poznato kao kardiomiopatija. Alkohol podiže nivo hormona stresa i klasificiran je kao kancerogen grupe 1, u istoj kategoriji kao duhan i azbest, prenosi N1.

