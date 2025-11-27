Izbjegnite prevare za “Crni petak”: Policija upozorila građane i dala važne savjete

Pozvali su građane da budu posebno oprezni, a preporučuju sljedeće:

Izbjegavajte sumnjive onlajn ponude

Ne unosite lične podatke na neprovjerenim sajtovima

Provjerite da li je internet stranica bezbjedna (https)

Čuvajte novčanike i lične stvari u gužvi

Prijavite svaku sumnjivu aktivnost

MUP RS posebno ističe da je važno provjeriti komentare i recenzije na sajtovima, ali i potvrditi njihovu autentičnost, često se radi o obmani koju koriste počinioci krivičnih djela. Stranice mogu izgledati vjerodostojno, a artikli su često znatno jeftiniji od stvarne tržišne vrijednosti, što je prvi indikator moguće prevare.

Također, preporučuje se korištenje platnih kartica koje nisu vezane za tekuće račune, sa minimalnim iznosom potrebnim za kupovinu, kako bi se smanjio rizik od zloupotrebe.

MUP RS poziva sve građane na oprez i odgovorno ponašanje tokom predstojećih prazničnih i promotivnih kupovina, prenosi Radiosarajevo.

