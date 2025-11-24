Dani moći u decembru 2025: Sve počinje 10. sa krajem retro Neptuna, a šta nam donosi Dan ogledala?

Astrologi i stručnjaci za bioenergiju otkrili su koji dani u decembru važe za najpozitivnije i najsvijetlije.

Decembar donosi puno pozitivne energije, ali ne odmah. Stručnjaci sa dailyhoro.ru ranije su objasnili kako se možete napuniti dobrom energijom bilo kog dana.

Ovi savjeti biće korisni i u izazovnim trenucima posljednjeg meseca 2025. godine.

10. decembar – Kraj Neptunove retrogradnosti, povoljan aspekt Marsa i Urana

Neptun prestaje da se kreće retrogradno 10. decembra, što znači da će prevazilaženje prepreka biti lakše nego ranije. Ovaj dan je posebno povoljan jer Mars i Uran ulaze u dobar aspekt. Iskoristite lukavstvo da postignete svoje ciljeve, ali bez otvorene prevare. Budite poput vode, prilagodite se situacijama i sakrijte svoje prave motive da biste izašli kao pobjednik.

12. decembar – Datum ogledala

Poslednji „datum ogledala“ ove godine posebno je povoljan za duhovne potrage. Ljubav i prijateljstvo će procvetati. Provodite više vremena sa voljenima i prijateljima. Ovo je idealan dan za upoznavanje nove osobe, izlaganje osjećanja ili čak prosidbu. Možete i započeti novo zabavljanje.

15. decembar – Mars ulazi u Jarca

Mars konačno jača. Motivacija, snaga volje i optimizam vraćaju se na duži period. Ovo je pravo vrijeme da završite tekuće poslove i pripremite se za novogodišnje praznike. Planete nam šalju podršku pred kraj godine.

24. decembar – Venera ulazi u Jarca

Venera takođe donosi jačanje, fizičko i emocionalno, ali malo kasnije od Marsa. Na Badnje veče osjetit ćemo dugo očekivani talas energije i optimizma. Kraj godine biće nežan, topao i ugodan.

Stručnjaci za bioenergiju i astrologiju preporučuju da pratite “magične zakone sreće“. Zapamtite, sreću nam ne donosi samo novac, već i prilika da radimo ono što volimo i da volimo, piše glossy.

Želimo vam uspješan decembar i lijep završetak godine!

