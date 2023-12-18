Novorođenče umrlo od posljedica hladnoće u Pojasu Gaze

Navodi se da je Muhammad Khalil Abu al-Khair, koji je ima samo dvije sedmice, umro u ponedjeljak zbog hipotermije.

Khair je hospitaliziran na intenzivnoj njezi od nedjelje, saopćilo je Ministarstvo.

Najmanje 14 ljudi smrtno je stradalo u nesrećama izazvanim olujom u Gazi koja je zahvatila palestinsku enklavu prošle sedmice.

Više od 53.000 šatora za raseljene je djelimično ili u potpunosti poplavljeno, odneseno bujicama ili rastrgano jakim vjetrovima, a 13 zgrada se urušilo širom Gaze.

Izrael i dalje blokira ulazak materijala za skloništa poput šatora i mobilnih kućica, kršeći svoje obaveze prema sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra,piše N1

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio skoro 70.700 Palestinaca, uglavnom žena i djece, i ranio više od 171.000.

Enklava je skoro u potpunosti uništena uslijed izraelskih napada koji traju od oktobra 2023. godine.

Facebook komentari