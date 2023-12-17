Sladić: Čuvajte zdravlje, ko može nek’ bježi na “otvoreno”

Vremenske prilike su takve kakve jesu i tu ne možemo puno učiniti, a ni naredni period ne donosi značajnije promjene“, rekao je Sladić, naglašavajući da oscilacije u kvaliteti zraka ostaju očekivane, ali neće biti u značajnijoj mjeri.

Stručnjak ističe da su ovakvi uslovi posebno zahtjevni za osobe sa srčanim tegobama, dok ostali građani pate zbog otežanih putovanja.

“Svako malo budemo razočarani jer ne možemo poletjeti sa sarajevskog aerodroma ili sletjeti zbog magle. Letenje u decembru odavno je postalo jednako dobitku na lutriji“, ističe Sladić.

On preporučuje građanima da, kad god je to moguće, provode vrijeme na otvorenom, posebno na planinama i obližnjim brdima gdje je zrak čišći.

“Čuvajte svoje zdravlje, a dok se situacija ne poboljša, ostaje nam pogled u nebo i nada da će se desiti neko čudo koje prognoze ne predviđaju“, poručuje meteorolog,pišu Vijesti

Sladić posebno apelira na putnike da budu oprezni i strpljivi.

“Svima koji putuju želim da poletite i sletite sigurno i bez stresa“, zaključuje on.

