Iznenađujuće skromno: Evo šta Viktorija Bekam jede svakoga dana

Uprkos utisku koji ostavlja njen luksuzni život, Viktorija Bekam (Victoria Beckham) dan ne počinje glamuroznim jelima. Naprotiv, modna dizajnerica i nekadašnja pop ikona izabrala je jednostavan, zdrav doručak koji iznenađuje svojom skromnošću.

Šta je njen izbor

Bivša pop-zvijezda, čiji je život nedavno ponovno došao u fokus javnosti zahvaljujući njezinoj dokumentarnoj seriji na Netflixu, rijetko odstupa od svoje jutarnje rutine.

Njena bliska prijateljica, glumica Eva Longorija (Longoria), otkrila je za Daily Mail o čemu se tačno radi.

– Obje volimo bjelanca i avokado. Kad smo zajedno, ona to priprema odlično – izjavila je Longorija.

Sama Bekam je ranije potvrdila svoju ljubav prema avokadu, otkrivši kako svakodnevno pojede tri do četiri komada kako bi održala blistav ten,piše Avaz

Bira bjelanca i avokado. Pexels

Idealno za održavanje linije

Ova kombinacija nije slučajna. Izbacivanjem žumanca, koji sadrži većinu masti i holesterola, bjelanca postaju niskokalorična proteinska bomba. Prema pisanju portala Healthline, visok udio proteina potiče osjećaj sitosti i pomaže u izgradnji mišića, što je idealno za održavanje vitke linije bez unosa previše kalorija.

S druge strane, avokado nadopunjuje obrok esencijalnim hranjivim tvarima. Ova superhrana bogata je zdravim mononezasićenim mastima koje, prema istraživanjima, štite zdravlje srca. Uz to, avokado je prepun vitamina, minerala i vlakana. Visok udio vitamina E potiče zdravlje kože i očiju te jača imunitet, dok zdrave masnoće i vlakna osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti.

