Iznenađujuće skromno: Evo šta Viktorija Bekam jede svakoga dana

Objavljeno prije 47 minuta

Idealno za održavanje vitke linije bez unosa previše kalorija

Uprkos utisku koji ostavlja njen luksuzni život, Viktorija Bekam (Victoria Beckham) dan ne počinje glamuroznim jelima. Naprotiv, modna dizajnerica i nekadašnja pop ikona izabrala je jednostavan, zdrav doručak koji iznenađuje svojom skromnošću.

Šta je njen izbor
Bivša pop-zvijezda, čiji je život nedavno ponovno došao u fokus javnosti zahvaljujući njezinoj dokumentarnoj seriji na Netflixu, rijetko odstupa od svoje jutarnje rutine.

Njena bliska prijateljica, glumica Eva Longorija (Longoria), otkrila je za Daily Mail o čemu se tačno radi.

– Obje volimo bjelanca i avokado. Kad smo zajedno, ona to priprema odlično – izjavila je Longorija.

Sama Bekam je ranije potvrdila svoju ljubav prema avokadu, otkrivši kako svakodnevno pojede tri do četiri komada kako bi održala blistav ten,piše Avaz

Bira bjelanca i avokado. Pexels

Idealno za održavanje linije
Ova kombinacija nije slučajna. Izbacivanjem žumanca, koji sadrži većinu masti i holesterola, bjelanca postaju niskokalorična proteinska bomba. Prema pisanju portala Healthline, visok udio proteina potiče osjećaj sitosti i pomaže u izgradnji mišića, što je idealno za održavanje vitke linije bez unosa previše kalorija.

S druge strane, avokado nadopunjuje obrok esencijalnim hranjivim tvarima. Ova superhrana bogata je zdravim mononezasićenim mastima koje, prema istraživanjima, štite zdravlje srca. Uz to, avokado je prepun vitamina, minerala i vlakana. Visok udio vitamina E potiče zdravlje kože i očiju te jača imunitet, dok zdrave masnoće i vlakna osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti.


