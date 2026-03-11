Slavni glumac iseljen iz kuće zbog duga od nepunih 60.000 eura

Odluka suda u korist Rurkovog stanodavca donesena je samo mjesec dana nakon što je glumac odbio pozamašnu svotu novca koju su za njega prikupili fanovi putem GoFundMe kampanje.

Stanodavac Erik T. Goldi dobio je presudu protiv Rurka nakon što glumac nije odgovorio na obavještenje o deložaciji u zakonskom roku, prema kalifornijskom zakonu.

U dokumentima podnesenim u decembru, Goldi je naveo da mu Rurk duguje 59.100 američkih dolara (oko 54.500 evra) za neplaćene stanarine za kuću u blizini avenije Drexel.

Prema dokumentima do kojih je došao Daily Mail, sud je Goldiju dodijelio trenutni posjed kuće i raskinuo preostali ugovor o najmu, što znači da Rurk više neće moći živjeti u tom domu.

“Sramota”

Prošlog mjeseca fanovi su prikupili 100.000 dolara (oko 92.000 evra) putem GoFundMe kampanje koju je organizovala asistentkinja Rurkove menadžerke, no glumac je novac odbio i nazvao kampanju “okrutnom sramotom”.

U januaru 2026. Rurk je rekao fotografima u Los Anđelesu da nije bio svjestan da se kampanja odvija:

– To je napravila neka žena koja je radila za mene. Znate, ja ne znam ništa. Stidim se toga i stvarno sam ljut. Osvetit ću se za to, u redu, ali nije pravo vrijeme, siguran sam – rekao je tada.

Rurku je 18. januara uručeno obavještenje da u roku od tri dana plati nepodmirenu stanarinu ili napusti imanje, navodi se u tužbi stanodavca.

Problemi na imanju

Glumac je živio u kući s tri spavaće sobe od 30. marta 2023. godine, uz ugovor koji je predviđao mjesečnu stanarinu od 5.200 dolara (oko 4.800 evra).

Iako Rurk nije zvanično odgovorio na obavještenje o deložaciji, navodno je novinarima rekao da je na imanju bilo nekoliko problema:

– Sudopera u kuhinji nije radila, bile su dvije kupaonice, jedna kupaonica nije imala vode, nije bilo grijanja, klima uređaji ne rade, a imali su pacove i miševe. Kuća je izgrađena kasnih dvadesetih, pa je pod bio sav truo, kao ispod sudopere, tako da su miševi i pacovi izlazili. Ne želim živjeti ovako, znate – poručio je.

