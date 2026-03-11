Nikšić: Podržat ćemo privremeno smanjenje akciza, pratimo stanje na pumpama

Premijer Federacije BiH, Nermin Nikšić, danas je nakon sastanka u sjedištu Vlade FBiH govorio o trenutnoj situaciji na tržištu nafte i utjecaju globalne krize na snabdjevanje gorivom u zemlji.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici pet najvećih distributera nafte, Terminala FBiH i Željeznica FBiH.

– Zahvaljujući lancu distribucije, osigurali smo dostupnost goriva, čak i za tržište Republike Srpske, iako ne možemo utjecati na svjetske cijene. Sve dok iz susjednih zemalja dolaze da toče gorivo u BiH, jasno je da je ovdje gorivo povoljnije – rekao je Nikšić.

Nikšić je istaknuo da bi planirana blokada graničnih prijelaza 23. marta mogla dodatno otežati snabdijevanje, te da Željeznice FBiH mogu igrati ključnu ulogu u distribuciji goriva. Vlada je uložila 800.000 KM u sonde na pumpama kako bi pratila stvarne cijene i kapacitete i spriječila zloupotrebe.

– Podržat ćemo inicijativu za privremeno smanjenje akciza, 10 ili 20 posto, kako bi se zajedno s distributerima podijelio teret. Ovo neće biti samo na distributerima, već i Vlada učestvuje – naveo je premijer.

Ove mjere će ići na razmatranje Vijeću ministara, uz napomenu da RS još nije dala saglasnost, ali se traži razumijevanje.

Nikšić je dodao da Vlada FBiH prati i moguće neopravdano povećanje cijena robe široke potrošnje uslijed rasta cijena nafte te će intervenirati kako bi zaštitila građane.

– Kada se cijena nafte vrati na normalan nivo, nepravilan rast cijena neće automatski pasti. Mi ćemo osigurati dodatne mjere i kontrolu – zaključio je Nikšić.

